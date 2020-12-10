Коронавирус в Адыгее, последние новости на 10 декабря 2020: количество заболевших бьет рекорды, в больницах разворачивают дополнительные места

Последние новости о коронавирусе в Адыгее на 10 декабря 2020 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидемиологическая ситуация в Адыгее вызывает серьезную тревогу у специалистов. Количество заболевших продолжает расти. «КП» рассказывает последние новости о коронавирусе в Адыгее на 10 декабря 2020.

На сегодняшний день на лечении от COVID-19 находятся 1773 человека, за минувшие сутки количество заболевших выросло на 105. С начала пандемии скончался 71 житель республики.

В Адыгее действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. На дистанционном обучении находятся более трех тысяч школьников в 55 школах республики из-за выявленных случаев коронавируса у учителей и преподавателей.

По последним данным, в Адыгее закрыты 30 групп в 22 детских садах Майкопа, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского и Шовгеновского районов.

В госпиталях Адыгеи создано 920 койко-мест для больных COVID-19, еще 260 мест дополнительно развернуто на базе городской больницы Майкопа. Регион закупит дополнительно два новых томографа, откроют еще одну лабораторию для обработки тестов. В борьбе с коронавирусом задействовано 1892 медработника.

В Майкопе открыли второй центр амбулаторной помощи открытый на базе Майкопской городской поликлиники № 3, по ул. Калинина, 213. Первый Центр амбулаторной помощи открыт по ул. Победы, 30. Здесь принимают граждан с симптомами ОРВИ.

Вакцинация от коронавируса в Адыгее начнется в ближайшее время, в регион направлено около 1000 доз, которые в первую очередь будут предназначены для граждан из групп риска.

Всю информацию о коронавирусе жители Адыгеи могут получить по номеру 122.

КОНКРЕТНО

С начала пандемии в Адыгее коронавирусом заболели 9032 человека. Вот как случаи заражения распределились по муниципалитетам:

- Майкоп - 3508,

- Тахтамукайский район - 1201,

- Майкопский район - 1090,

- Кошехабльский район - 722,

- Красногвардейский район - 709,

- Теучежский район - 499,

- Адыгейск - 481,

- Гиагинский район - 467,

- Шовгеновский район - 355.