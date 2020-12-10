«Сумма ущерба — миллионы»: участница «Дома-2» оказалась втянута в скандал с несостоявшимся фитнес-шоу

Виктория Цатурян каждый день радует поклонников новыми фотографиями. Фото: instagram.com/viktoriya_tsaturyan

Виктория Цатурян – известная фитнес-модель из Краснодара. У нее 665 тысяч подписчиков в Инстаграме и толпы поклонников по всей России. Только фан-страниц у девушки - больше двадцати.

Пик популярности Виктории случился после участия в телепроекте «Дом-2», куда девушка пришла сразу же после развода. Она на всю страну заявила в эфире популярной телестройки, что муж ей изменял, поэтому она собрала вещи и ушла от него.

Причем решила сбежать подальше. Из Краснодара укатила в Москву. Но пока искала себя в столице, ее экс-супруг 30-летний Руслан Мацьолек тоже решил сменить место жительства и тоже подался в первопрестольную и поехал напрямую в «Дом-2». Кастинг бывший машинист поезда прошел быстро и начал крутить романы с участницам шоу. В это время на телестройку и нагрянула его бывшая. Как оказалось, Виктория Цатурян пришла на проект, чтобы разрушить карьеру начинающей телезвезды своему экс-супругу. Но долго в «Доме-2» блондинка не задержалась: пришла в октябре, ушла – в декабре. И на жизнь своего бывшего она так и не повлияла.

Когда ее выгнали из телешоу, она активно взялась за себя и свое тело - занималась организацией фитнес-туров, составляла программы питания и тренировок за деньги. Но в итоге вся эта программа похудения обернулась для Виктории Цатурян уголовным делом.

Зимой 2020 года девушка начала собирать деньги на собственное реалити-шоу – «Построй свое тело с любовью». Чтобы поучаствовать в проекте, достаточно было оплатить вступительный взнос – почти 50 тысяч рублей, выслать несколько фотографий и заполнить анкету. Создатели шоу заявляли, что за 21 день участники приведут себя в порядок и встретят любовь, а проект покажет один из развлекательных телеканалов. Однако ни шоу, ни собственных денег участники так и не увидели. Тех, кто захотел худобы и славы, оказалось больше 100 человек, суммарный ущерб – несколько миллионов рублей.

Виктория обвинила во всех проблемах своего бизнес-партнера – Карину Ерчкову.

- Это она украла все деньги участников, - заявляла фитнес-модель и жаловалась, что она тоже – пострадавшая.

- Я лишилась из-за нее 600 тысяч рублей, - хлопала длинными нарощенными ресницами в своих видео в Инстаграм Цатурян. - Суть в том, что Марго (так называла себя Карина Ерчкова, - прим. Авт) собрала деньги с участников проекта, который она и не собиралась инвестировать. Если бы мы вовремя не начали поднимать панику, то она бы собрала еще больше денег.

С Кариной Ерчковой фитнес-модель свел ее бывший возлюбленный, с которым она крутила роман после развода и до того, как пришла на «Дом-2». Девушки сдружились, и после того, как Цатурян ушла с «Дома-2», запустили собственный проект, но все закончилось не славой и похудевшими участницами, а в отделении полиции.

- Извините, мы это дело не комментируем, - ответили «КП»-Кубань» в УВД Москвы.

Зато одна из пострадавших рассказала «Комсомолке» подробности этого дела.

29-летняя Александра Лукьянова прочла о марафоне в Инстаграмме Виктории Цатурян. На модель девушка подписана давно и мечтала иметь такое же тело, как у нее.

Александра Лукьянова хотела участвовать в шоу для худеющих, хотя сама в отличной форме. Фото: instagram.com/leksa_time

- Как только увидела, что идет набор участниц, тут же отправила анкету, - рассказывает Александра Лукьянов. - Хотя я по параметрам проекта не подходила. У меня рост ниже положенного – 163 сантиметра, а организаторы искали девушке выше 165. Ну и вес мой тоже меньше заявленного – 47 килограммов. Но я хотела накачать тело, и выглядеть еще лучше.

Несмотря на то, что ничего лишнего с боков у Александры не свисает, кастинг она прошла и получила договор.

- Но вносить сразу всю сумму я не стала, оплатила около 32 тысяч рублей и ждала старта проекта, - рассказывает девушка. – Мне сказали, что остальную сумму можно внести чуть позже. О том, что шоу не будет, я узнала из общего чата, где состояли все участницы. Прошло уже несколько месяцев, а нам так и не говорили, когда же съемки. И одна из девочек спросила, на что ей ответили, что никакого шоу не будет. Тогда и вскрылся обман.

Оказалось, что почти все деньги участники отправляли по реквизитам, указанным в договоре. Только как заявила Виктория Цатурян, ей они не принадлежали.

- Мы сначала думали, что Виктория Цатурян заодно с Кариной, и потребовали, чтобы она поговорила с нами, - продолжает Александра. - Мы пригрозили ей полицией, ведь у нас у каждой на руках были договора. И Вика вышла с нами на связь. Она сказала, что сама пострадала, дала послушать аудио разговоров с Кариной Ерчковой, на котором что она требовала вернуть деньги участницам. А потом в нашем чате появилась и сама Карина, и уже я требовала вернуть мне деньги. Но она сказала, что будут суды, будут разбирательства, и она ничего возвращать нам не собирается.

Больше 100 девушек стали требовать вернуть деньги. Кто внес 23 тысячи, кто – сразу всю сумму. Но до судов дело не дошло, точнее, пока еще не дошло.

- Виктория Цатурян сама закрыла долги перед всеми участниками, - рассказывает Александра Лукьянова. – Но не просто так. Взамен Цатурян и ее новые партнеры получили право представлять интересы людей в суде против Карины Ерчковой, выкупив так называемое право требования. Нам предложили несколько вариантов. Первый – полная компенсация денежных средств. Второй – получить обучение в фитнес-школе на потраченные деньги. Третий – суперкомпенсация с полной выплатой всей суммы и возможностью на эту же сумму совершенно бесплатно заказать спортивную одежду в магазине Виктории. Но только в последнем случае было одно «но» - выплату делили на несколько частей и возвращали по месяцам. Я согласилась на третий вариант, и мне уже вернули все.

Сейчас Виктория и ее партнеры готовят иск. Но все обязательства перед участниками они уже закрыла – чтобы не портить свое имя и не лишать себя тысяч подписчиков, которые уже покупают новые программы тренировок.

Пока Виктория Цатурян расплачивалась с девушками, решила провести и почерковедческую экспертизу.

- Насколько мне известно, специалисты пришли к выводу, что подпись Цатурян, которая стоит в договоре с нами, не ее, - рассказывает Александра Лукьянова.

Сама Виктория Цатурян об этой истории говорить не хочет. На сообщения не отвечает, на звонки - тоже. Сейчас ей совершенно не до разбирательств. Она снова вышла замуж. Причем за своего же бывшего мужа. Она простила Руслана Мацьолека за его измены и вернулась к нему. А еще пара переехала обратно в Краснодар и запустила собственную линейку одежду. Руслан продает курсы по раскрутке профиля в инстаграме, а Виктория по-прежнему устраивает фитнес-туры, составляет программы питания и тренировок. Но только сама, не привлекая никаких партнеров. А еще модель пробует себя в музыке и даже выпустила клип, в котором сыграла главную роль.

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