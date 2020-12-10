На Кубани елка из бумажной лозы претендует на Книгу рекордов России

Фото: gorod-novoross.ru

В Краснодарском крае елка из бумажной лозы претендует на Книгу рекордов России. Ее авторы – многодетные матери Новороссийска. Для изготовления рождественского дерева понадобилось 3,3 тысячи метров жгута из бумаги. Лоза сделана из вторсырья – старых офисных документов и школьных тетрадей. Женщины признались, что трудились над елкой целый месяц.

Фото: gorod-novoross.ru

– Наша елка – уникальна, ей не страшна никакая непогода, благодаря уникальной технике обработки бумаги, – сообщила председатель «Единой семьи» Татьяна Кузюткина.

Она уточнила, что заявка направлена в Книгу рекордов России.

Фото: gorod-novoross.ru

Игрушки на необычной елке тоже с изюминкой – их сделали дети на мастер-классах.

В пресс-службе мэрии Новороссийска «Комсомольской правде» - Кубань» уточнили, что елка установлена в сквере Чайковского. Здесь же представлены и другие оригинальные «крисмас три» - победители городского конкурса «Арт-Ёлка». Всего в нем участвовали 156 жителей города-героя, 15 стали победителями, представив оригинальные и эксклюзивные хенд-мейд елки.

Автор и инициатор создания «многодетной эко-елки» - руководитель филиала семейного клуба «Единая семья» в Центральном районе Новороссийска Ирина Емелина.

Фото: gorod-novoross.ru

- Мне немножко за 30, я девушка в душе и мамочка троих мальчиков. Я люблю и любима, - рассказала о себе Ирина Емелина.

Она призналась, что идеалистка - сама себе придумывает идеал, а потом воплощает его в жизнь.

- Хочу заметить, далеко не всегда получается, - призналась руководитель филиала семейного клуба. - И в эти моменты болею душевно. Стараюсь во всём, всегда и везде увидеть прекрасное, красивое и доброе (воспитана я на сказках).

Ирина Емелина увлекается творчеством. В числе ее хобби - создание плетёных корзин, интерьерных игрушек, картонаж, переплёты твёрдые и мягкие, шитьё. Мать троих детей занимается прикладным искусством уже 10 лет. Создавая елку, она загадывала самые заветные желания на 2021 год. Рукодельница верит, что все они обязательно сбудутся.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске зажгли елку из 10 тысяч огней. Она порадует жителей города-героя не только яркой иллюминацией, но и музыкальным сопровождением.