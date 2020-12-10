В Краснодаре землю под «Сафари-парком» вернули городу

Как и прежде, зверинец будет открыт для посетителей. Фото: krd.ru

Владелец краснодарского «Сафари-парка» вернул в муниципальную собственность участки земли в парке «Солнечный остров». По словам главы города Евгения Первышова, к такому совместному решению они пришли во время судебных разбирательств.

Стоит сказать, что городские власти оспаривали возникновение права собственности на земельный участок не один год. Сам «Сафари-парк» находится на территории парка «Солнечный остров», внесенного в региональный реестр особо охраняемых природных территорий. Никакой частной собственности здесь возникнуть не должно было.

В июле 2012 года Краснодарский краевой суд отменил судебный акт, на основании которого возникло право частных лиц. Но к тому времени владельцы уже перепродали участок земли новым собственникам. 9/10 долей приобрел нынешний владелец «Сафари-парка».

- Я был крайне не согласен с решениями о передачи этого земельного участка в собственность. Эта территория общегородская — она и должна оставаться общегородской, она принадлежит всем жителям Краснодара, - не раз говорил мэр города Евгений Первышов.

В конечном итоге в этом непростом деле была поставлена точка. Администрация города и владелец «Сафари-парка» заключили мировое соглашение. Сам зоопарк, который так любят взрослые и дети, закрывать не собираются. Он, как и прежде, будет открыт для посетителей.

- Как я и говорил ранее, зоопарк продолжит свою работу на правах аренды земельного участка, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Сотрудники мэрии и руководство парка ранее провели проверку по всем земельным участкам и объектам капитального строительства на территории «Солнечного Острова». Уже привели в порядок пункт МЧС, где сейчас дежурят сотрудники спасательной службы. На очереди - шахматный клуб на территории парка. По поручению главы Краснодара Евгения Первышова на следующий год выделены необходимые средства, чтобы его капитально отремонтировать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Порядок наведут и в других зеленых зонах

— Губернатор Кубани ставит перед нами задачу максимально сохранить зеленые зоны для жителей города, - говорит глава Краснодара Евгений Первышов.

Все парки, по словам мэра, должны оставаться зелеными территориями для отдыха, а не превращаться в торговые площадки.

- Нужно разбираться, на каких основаниях в парках располагаются ларьки и кафе, - добавляет Евгений Первышов.

В первую очередь планируется приводить в порядок «Солнечный Остров» и парк им. 30-летия Победы. Затем приступить к «зачистке» Городского Сада и Чистяковской Рощи.