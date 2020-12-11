Спрос на студии в Краснодаре и Сочи вырос почти в два раза

На побережье недвижимость продают по московским ценам Фото: Павел КЛОКОВ

В пору экономической нестабильности, коронавируса и еще свежей в памяти самоизоляции россияне начали активно скупать квартиры. Но, так как недвижимость стоит дорого, то хватает не на много квадратов. Как следствие малогабаритные квартиры до 30 квадратов и студии разлетаются сейчас влёт.

Причем, спрос на недвижимость в Сочи и Краснодаре побил все российские рекорды.

При среднем показателе по стране в 47% увеличения заинтересованности покупателей, в Краснодаре спрос вырос почти на 94%. Это практически в два раза. В Сочи этот показатель 85%.

Стабильное вложение

Аналитики портала «Авито Недвижимость» отмечают, что небольшими квартирами до 30 квадратов обычно интересуются молодые семьи и студенты. Сейчас все больше в этом сегменте инвесторов, а также тех, кто хочет себе приобрести «запасной аэродром» на юге.

- Подстегнула людей сниженная ипотечная ставка, различные субсидии и программы. Например, ипотека с господдержкой, - рассказали «КП» - Кубань» эксперты.

Цены никого не ждут

Каждый знает, чем больше желающих купить, тем выше становится цена. Недвижимость юга России прекрасно демонстрирует этот закон экономики.

За год студии в Краснодаре подорожали на 12%, а в Сочи – на 19%. На главном курорте России цены на вторичную недвижимость почти сравнялись с московскими. Если в столице квартира до 30 квадратов стоит 3,49 млн рублей, то в Сочи 3,45 млн. 50 тысяч при таких суммах можно списать на статистическую погрешность.

В Краснодаре такая же по площади недвижимость во вторичном фонде обойдется в два с лишним раза дешевле – 1,46 млн рублей.

- Это очень приятная цена, потому что средняя по стране 1,52 млн рублей. Дороже недвижимость обойдется, например, в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Уфе, - отмечают аналитики. - Самое же доступное малогабаритное жилье находится в Ульяновске и Саратове. Здесь средняя цена за такой объект равна 900 тыс. рублей и 990 тыс. рублей соответственно.

Если говорить о малогабаритном жилье в новостройках, то в Краснодаре и Сочи ситуация аналогична с рынком вторичного жилья. Цены находятся примерно на таком же уровне: 1,47 млн рублей в Краснодаре и 3,56 млн рублей в Сочи.