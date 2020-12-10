"Крупный пожар в Старокорсунской": Загорелся ангар с сеном

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На Кубани горит ангар с сеном. Пожар произошел в двух километрах от станицы Старокорсунской. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 17:04.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 17:20 на место ЧП прибыли первые подразделения огнеборцев. Они установили, что огонь охватил металлический ангар с сеном, площадь возгорания - 450 квадратных метров. В тушении задействованы 16 человек, и четыре единицы техники. Было подано три ствола Б.

В 18:08 пожар был локализован, в 20:06 удалось ликвидировать открытое горение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

И это не единственное происшествие, связанное с огнем сегодня.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, практически в это же время произошел пожар в Сочи. В 17:57 к диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании частного дома в Раздольском сельском округе.

В 17:58 к месту вызова были направлены подразделения МЧС России. К тушению привлекли 7 пожарных и две единицы техники.

Площадь пожара составила 9 квадратных метров, но есть пострадавший.

В 18:15 огнеборцы ликвидировали открытое горение, в 18:17 - последствия пожара.

Сейчас в Сочи проводится доследственная проверка по факту пожара в частном доме на улице Шоссейной. По информации пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в огне погибла пенсионерка.

Пожарных вызвали соседи. Когда огонь удалось ликвидировать, в одной из комнат обнаружили тело 63-летней местной жительницы.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Следователи определяют причину и очаг возгорания.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре при пожаре в многоэтажке погиб мужчина. После тушение огня его тело нашли в квартире.