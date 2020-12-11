Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 декабря 2020: в канун новогодних праздников в Сочи усилят меры эпидемиологической безопасности

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«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 11 декабря 2020 года.

В Краснодарском крае продолжает расти число больных коронавирусом. Очередной сегодняшний антирекорд - 180 зараженных. Среди них 16 - это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии в регионе число случаев заболевания COVID-19 превысило 23,8 тысяч.

- Сейчас 87 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. - Под наблюдением в поликлиниках – более 9 тысяч жителей края.

В канун новогодних праздников в Сочи усилят меры эпидемиологической безопасности, так как в это время курорт будет принимать 260 тысяч гостей из разных регионов России.

В зимний сезон на курорте добавят еще 12 машин скорой помощи. Бригады врачей заступят на дежурство в горном и прибрежном кластерах. Основная нагрузка ждет медицинские учреждения Адлерского района и поселка Красная Поляна.

- Принципиально важно обезопасить наших жителей и гостей, предусмотреть необходимые меры и сохранять постоянный контроль эпидемиологической ситуации, - подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, городская больница №8 в Красной Поляне имеет все необходимое оборудование и средства для оказания помощи, в первую очередь травматологической.

В рамках усиления комплекса мер по недопущению распространения коронавируса в Сочи откроют и дополнительный ковидный госпиталь. Его развернут на базе второго кожно-венерологического диспансера.

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