Коронавирус в Адыгее, последние новости на 11 декабря 2020: власти Адыгеи намерены потратить около 1,8 млрд рублей на здравоохранение в 2021 году

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Ситуация с распространением коронавируса в Адыгее вызывает серьезную тревогу у медиков. Число заболевших продолжает расти. «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает последние новости о коронавирусе в Адыгее на 11 декабря 2020.

За период пандемии в Республике зарегистрировано 9133 случая коронавируса. На сегодняшний день на лечении от COVID-19 находятся 1797 человек, за минувшие сутки количество заболевших выросло на 101. С начала пандемии скончался 71 житель республики.

Всего перенесли опасную инфекцию м выздоровели 7265 человек, в том числе 77 - за последние сутки.

В данной тяжелой ситуации принято решение в 2021 году модернизировать первичное звено здравоохранения. На это будет выделено потратит около 1,8 млрд рублей.

- Эти средства будут направлены на решение важных задач по развитию первичного звена здравоохранения республики, что имеет большое значение для повышения качества медицинских услуг. Это особенно важно в условиях пандемии, — сообщил глава Адыгеи Мурат Купилов.

Одновременно в Республике была продлена вакцинация жителей от гриппа до конца ноября в связи с благоприятными условиями, такими как погода и регистрируемая заболеваемость респираторно-вирусными инфекциями. В конце осени республика получила более 92 тысяч доз вакцины.

- На сегодняшний день привито почти 200 тысяч населения, из них более 40 тысяч дети. Это составляет около 64% от плана и 39% от численности населения республики. Вакцинация позволит значительно снизить заболеваемость гриппом без серьезных осложнений, а значит – избежать повышенной нагрузки на инфекционные медицинские учреждения, - обратили внимание в Минздраве Адыгеи.

КОНКРЕТНО

С начала пандемии в Адыгее коронавирусом заболели 9133 человека. Вот как случаи заражения распределились по муниципалитетам:

- Майкоп - 3553,

- Тахтамукайский район - 1205,

- Майкопский район - 1104,

- Кошехабльский район - 738,

- Красногвардейский район - 713,

- Теучежский район - 499,

- Адыгейск - 484,

- Гиагинский район - 473,

- Шовгеновский район - 364.