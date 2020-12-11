«Я переломаю ему все пальцы, выверну все кости»: убийца описал в прямом эфире, как замучает 9-летнего мальчика за измену его сестры

Сам Акшин Гусейнов пропал

Этой ночью, 11 декабря, Армавир не спал. В полночь популярные паблики выложили пост с видеообращением 32-летнего Акшина Гусейнова, молодого и преуспевающего бизнесмена. На фоне ванны, полной крови, и тела девушки, он рассказывал, как и почему убил ее.

- Она мне изменяла. Причем, если бы просто хотела уйти, а то [занималась сексом] за моей спиной, - говорит на видео Гусейнов.

Дальше он пускается в пространные рассуждения о судьбах мира и своего будущего. Но еще больше шокирует то, чем он завершает свой монолог.

Тело Вики Макаровой нашли следователи Фото: Личная страница Вконтакте

- Сейчас я поеду к ее младшему брату. Я переломаю ему каждый палец, выверну колени, буду медленно и больно его убивать, - говорит он о 9-летнем Диме.

Поездка в станицу Новоалександровскую от Армавира заняла у него не больше 30 минут. За это время никто не успел или не подумал предупредить родственников мальчика, что ему угрожает смертельная опасность. А позже в сети стали появляться ужасающие кадры истерзанного ребенка горе-любовником Гусейновым.

Как на грех, дома, где жили мальчик с мамой, он был один.

- Дима спал, когда пришел этот зверь. Мать была на работе, - рассказывают "КП" - Кубань" местные жители.

Почему ребенок пал жертвой жестокого ревнивца, сейчас выясняют следователи. По мнению друзей убитой Виктории, мальчик мог знать о встречах сестры с другим парнем, но не сказать об этом Акшину Гусейнову.

- Он его опекал, баловал иногда. И Гусейнов посчитал это предательством, видимо, - ищут хоть какую-то логику в действиях жестокого убийцы соседи.

После того как он расправился с мальчиком, прислал еще одно видео пабликам. Изрядно на веселе Гусейнов поехал к морю, как и обещал. Там и нашли к утру брошенный им автомобиль. Что стало с самим водителем, неизвестно. Есть вероятность, что он покончил с собой.

Ребенка убийца нашел спящим одного дома

- Расследуется уголовное дело по статье "Убийство" девушки и ее малолетнего брата с особой жестокостью, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Гусейнова ищут на воде и на суше.