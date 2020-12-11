Кому и как будут делать прививку от коронавируса в Краснодарском крае

В край поступило еще 1000 доз Фото: Мария ЛЕНЦ

За все время пандемии в Краснодарском крае заболели коронавирусом почти 30 тысяч его жителей.

– Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 410,3. Перманентно на ИВЛ находятся до 100 пациентов в сутки,– сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Ежедневно от грозного вируса умирают по 6-8 человек от последствий коронавируса. За все время пандемии счет жертв COVID-19 идет уже на сотни.

Переломить ситуацию и вернуть город к прежней жизни, свободной от запретов и ограничений, ожидается, сможет масштабная прививочная кампания.

КОГДА НАЧНЕТСЯ

Делать прививки от COVID-19 в Краснодаре уже начали. Правда, количество доз, поступивших в региональный минздрав, распределено среди так называемых групп риска. Жизненно необходимую защиту получили врачи, медсестры, санитары, фельдшеры и водители скорых. На очереди педагоги, полицейские и соцработники.

- Все это происходит добровольно. Те медики, которые ежедневно несут смены в «ковид»-госпиталях, но сами не переболели, нуждаются в иммунитете, - поясняют в минздраве. - Нам поступило 200 доз препарата «Вектор +». Вчера, 10 декабря, еще тысяча доз. Сейчас их распределяют между поликлиниками.

До конца года Краснодарский край получит еще пять тысяч доз.

В декабре большую партию вакцины направят в муниципальные и районные поликлиники. Планируется, что прививку от коронавируса можно будет сделать в любом медицинском учреждении, к которому вы приписаны.

ГДЕ ЗАПИСАТЬСЯ

Пока никаких предварительных записей на вакцинацию от коронавируса не предусмотрено.

- Прививки от коронавируса будут ставить по уже отработанной нами схеме с гриппом. Житель региона сможет получить иммунную защиту от COVID-19 просто обратившись в поликлинику по месту жительства, - уточняют в краевом минздраве.

Сделать ее можно будет абсолютно бесплатно.

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ

На законодательном уровне никаких особенностей по поводу вакцинации именно от COVID-19 пока нет. Поэтому пока отказаться от прививки вы можете, только опираясь на действующие нормативные акты (Постановление Правительства РФ №825 от 15.07.1999).

Медработники, которые работают с больными коронавирусом и с его возбудителями, обязаны получить вакцину от этого заболевания. На педагогов эти требования тоже распространяются, потому что они имеют дело с детьми.

Но с другой стороны речь идет о профилактических прививках, их перечень утвержден и в нем нет прививок от коронавирусной инфекции.

Поэтому однозначно говорить о том, что прививка от коронавируса будет обязательной и без нее не допустят до работы, пока рано.

КОМУ МОЖНО, А КОМУ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Между тем, существует нормативный акт Роспотребнадзора ( МУ 3.3.1.1095-02), по которому житель нашей страны может отказаться от вакцинации. На то, конечно же, должна быть очень веская причина. Будь то беременность, сильнейшая реакция на предыдущие прививки, ОРВИ на момент кампании, ВИЧ, обострение хронического заболевания или аллергия на компоненты вакцины.

- Вакцина, как любой лекарственный препарат, предназначена для определенных категорий граждан – лица от 18 до 60 лет, имеет ограничения и побочные действия, - сообщили "КП" - Кубань" в минздраве региона.

Если вы захотите отказаться от прививки, то просто заполните письменный отказ и подпишите его. Этого документа достаточно для того, чтобы не ставить прививку.

Отказаться от вакцинации детей смогут его родители или законные представители.

Обычно такой бланк вам выдают в прививочном кабинете или у врача. Достаточно просто вписать в него свои данные и заверить подписью и поставить дату. Письменный отказ передайте медику.

Но пока речь идет о прививках, в перечень которых не входит вакцина от COVID-19.