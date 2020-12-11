«Подарки лучше купить онлайн»: Роспотребнадзор рекомендовал жителям Кубани во время новогодних праздников не покидать территорию региона

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Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю призвала жителей региона воздержаться от дальних поездок во время новогодних праздников. Кроме того, повышенный риск эпидемиологи видят в предпраздничной суете, когда многие отправятся в магазины и торговые центры за подарками.

– Просим воздержаться от посещения зарубежных стран, ограничить поездки в другие субъекты, сократить предновогодние подготовительные мероприятия, насколько это возможно. Покупки продуктов, елок, украшений – все это можно сделать онлайн, с помощью служб доставок. На сегодняшний день это единственный выход, - сказала Татьяна Гречаная.

По ее словам, если подхватить инфекцию в ближайшее время, то ровно в Новый год люди рискуют не поздравлять друг друга, а звонить в службы скорой помощи. Инкубационный период коронавирусной инфекции составляет две недели.

- Коллективные предпраздничные общения необходимо минимизировать. Единственное средство защиты – маска, перчатки, дезинфекторы. Обработка гаджетов, ключей, ручек сумок, пакетов из магазинов. Каждый внешний предмет обихода может содержать на себе вирус. Он присутствует сутки на поверхности, - отметила Гречаная.

На сегодняшний день нет динамики улучшения в статистике заболеваемости. Основные заболевшие – пожилые люди.

- Самый высокий риск и популярное место инфицирования – дом, квартира. Ваш дом – ваша защита. Влажная уборка, проветривание, дезинфекция, не нахождение больного в семье – все это должно стать для нас правилом жизни, - добавила представитель Роспотребнадзора.