В Анапе собирают идеи по развитию курорта

Сейчас на сайте официально зарегистрировано под сотню различных идей в обозначенных сферах Фото: мэрия Анапы

В мэрии Анапы решили развитие курорта вынести на общегородское обсуждение. Теперь каждый житель может представить свой проект и войти в историю города, если идея будет воплощена в жизнь.

Для этих целей был создан специальный сайт idea.anapa-official.ru. Там принимают проекты по семи направлениям: «Туризм», «Событийная программа», «Медиапроекты и кино», «Умный город», «Образование», «Благоустройство и ЖКХ», «Спорт».

Глава города Василий Швец заявил, что будет рассмотрено каждое предложение.

- На встречах с горожанами я неоднократно убеждался, как много у нас талантливых, креативных и, главное, неравнодушных людей. Они очень любят Анапу и искренне хотят сделать ее лучше, - заявил мэр города-курорта Василий Швец. - Поэтому мы приняли решение создать портал, где каждый может не только поделиться своей идеей, но и найти поддержку, чтобы воплотить ее в жизнь. Будет рассмотрено каждое предложение. Свежий взгляд - это всегда интересно. Мы ждем оригинальные идеи и гарантируем, что самые яркие проекты будут реализованы.

Как работает система?

Допустим, у вас есть идея по развитию города в том или ином направлении. Необязательно это должно быть что-то глобальное. Например, обустройство кольца на месте перекрестка или - развитие образовательного городка.

Тезисы предложения нужно будет описать на сайте, предложить пути решения, разумеется, в общих чертах.

- В течение семи рабочих дней после отправки идея будет рассмотрена и опубликована в общем доступе, если она не нарушает правил участия, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Анапы.

Если замысел будет интересным, то администрация города предложит помощь в доработке его до полноценного проекта и с автором свяжется ответственное лицо.

Далее, если проект получит продвижение, его будут реализовывать либо своими силами, либо включать в федеральные программы.

Первые ласточки

Сейчас на сайте официально зарегистрировано под сотню различных идей в обозначенных сферах. Среди них и те, что уже находятся на рассмотрении.

- Например, в разделе «Умный город» предлагается создать бесплатные Wi-Fi-сети на пляжах и прогулочных территориях, а также установить в городе навигационные интерактивные терминалы, с помощью которых можно узнать о достопримечательностях, расписании общественного транспорта, экскурсионных и туристических маршрутах, событийных мероприятиях и прочем, - рассказали в мэрии Анапы.

От приложений до развязок

Анапчане сразу выложили на сайт свои пожелания, коих оказалось немало. Есть как насущные вопросы, так и концептуальные решения.

Например, предлагается перекресток Шевченко и Крестьянской превратить в кольцо. Автор пишет, что это место является основным въездом в город для десятков тысяч людей. Пробки сохраняются здесь как летом, так и зимой.

Какова польза? Снижение аварийности и нагрузки на дорогу.

Из больших проектов предлагается, например, велосипедный хайвей Новороссийск - Сукко - Анапа.

Вообще велосипедной теме посвящено немало предложений. Активисты предлагают создать удобную велоинфраструктуру в городе - безопасные выделенные велодорожки, велопарковки, разграничить вело-, авто- и пешеходные потоки.

Еще есть идея «омолодить» Анапу. Как? Создать школу будущего. Авторы концепции предлагают построить в Анапе учебное заведение по типу «школа и институт». На одной территории надо сосредоточить учебные корпуса, общежития, бассейн, спортивные залы и площадки.

В результате должен получиться студенческий городок. Ученики и студенты смогут находиться там с утра и до вечера без перемещений по городу. Студенты же будут жить там круглый год.

По мнению авторов, это поможет привлечь в город больше молодежи.

ЖКХ во главе парада

Благоустройство и комфортная жизнь в Анапе стали самыми популярными темами: тут заявлено больше всего идей.

Среди проектов есть простые. Горожане просят установить больше урн в городе. Есть и более масштабные, но давно назревшие предложения. Например, не строить в городе новых жилых комплексов до тех пор, пока в городе не разберутся со всеми долгостроями и разовьют социальную инфраструктуру - школы, детские сады, поликлиники и прочее.

Также анапчане предлагают обновить пирс на Центральном пляже Анапы, а еще построить похожий в станице Благовещенской, чтобы между ними курсировали катера и теплоходы.

Особняком стоят концепции обустройства пляжей. Под разными названиями и акцентами кроется одна мысль: обустроить бесплатные лежаки, установить души, туалеты на пляжах города, а также облагородить Пионерский проспект и Большой Утриш. Еще предлагают поставить больше урн и контейнеров для мусора.

Как следствие - чистота, комфорт и довольные туристы.

Не забыли жители и про спортивные комплексы. Предлагают построить бассейн в 3-м микрорайоне Анапы. За последние несколько лет он сильно разросся, число жителей увеличилось кратно. Кроме бассейна, анапчане хотят ледовый каток для взрослых и детей и крытый стадион, где тренировки по футболу, волейболу, баскетболу можно будет проводить круглый год.

КОНКРЕТНО

Подать свою идею можно до 31 января 2021 года на сайте: idea.anapa-official.ru.