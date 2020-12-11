Футбольного судью пожизненно дисквалифицировали за организацию договорного матча

Максим Матюнин до отстранения от футбола Фото: пресс-служба ФК "Томь"

Скандалы в российском футбольном подземелье случаются часто. Год назад генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко предложил игрокам «Черноморца» 500 тысяч рублей как призовые за победу над «Чайкой». Сейчас новый скандал, и вновь с участием «Чайки» и еще одного кубанского клуба.

Теперь речь об «Армавире», который прошлым летом лишился профессионального статуса. «Чайка» и «Армавир» встречались между собой 22 августа 2018 года на стадии 1/32 финала Кубка России. Игра завершилась победой «Чайки» – 2:0.

Максим Матюнин любит быть в центре внимания Фото: пресс-служба ФК "Чайка"

- Арбитром допущены результативные ошибки в пользу «Чайки», что отразилось на низкой оценке работы судейской бригады матчи со стороны инспектора. Впоследствии главным арбитром были незаконно получены деньги от Олега Баяна (спортивного директора «Чайки»). КДК установил договорной характер указанного матча, – сказала глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

Также КДК РФС пересмотрел результаты той игры. «Чайка» получила техническое поражение – 0:3, а Максим Матютин пожизненную дисквалификацию на осуществление любой деятельности, связанной с футболом. Позже стало известно, что рефери намерен обжаловать это решение и готов дойти даже до Спортивного арбитража суда (CAS) в Лозане.

Максим Матюнин во время матча "Чайка" - "Армавир" Фото: пресс-служба ФК "Чайка"

Отметим, что в сезоне-2018/2019 "Чайка" дошла до 1/16 финала Кубка России, где уступила махачкалинскому «Анжи» (1:2). В нынешнем сезоне Максим Матюнин четыре раза числился резервным судьей на матчах Российской Премьер-Лиги.

Ранее стало известно, что следственный департамент МДВ проводит проверку в отношении судьи. Отмечалось, что в случае, если вина арбитра будет доказана, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Максим Матюнин быстро пресекал грубость Фото: пресс-служба ФК "Чайка"

СПРАВКА "КП"

Максим Матюнин – младший брат известного арбитра Алексей Матюнина, который не раз попадал в скандал в этом году. После матча со «Спартаком» президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев обвинили арбитра в «убийстве футбола», а президент «Урала» Григорий Иванов попросил отстранить судью от обслуживание матчей его команды.

Судейская карьера Максима Матюнина началась в 2010 году. Тогда он обслуживал матчи первенства России среди любительских футбольных клубов. Осенью 2011-го он впервые был допущен к играм молодежного первенства России и Профессиональной футбольной лиги (Второго дивизиона). В качестве главного арбитра Матюнин отработал более 90 матчей.