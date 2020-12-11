ДТП с 4 погибшими в Краснодарском крае 11 декабря 2020: На Кубани в аварии с двумя иномарками погибли четыре человека

На месте работает следственная группа, правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего

ДТП с 4 погибшими в Краснодарском крае 11 декабря 2020 произошло в районе Дефановки. Авария зафиксирована в 16:50 в Туапсинском районе на трассе Джубга – Горячий Ключ. Это участок автодороги М-4 «Дон» 1427 км +600 м

- По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся на скорости с автомобилем Toyota Camry, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГИБДД Краснодарского края.

В аварии погибли оба водителя и две пассажирки Toyota. Они скончались на месте от полученных травм. Пассажирка BMW госпитализирована. В медицинском учреждении «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили, что она находится в тяжелом состоянии.

На месте работает следственная группа, правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего. Движение на данном участке дороги не затруднено.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что это уже вторая подобная авария на Кубани за день. В Сочи два человека погибли в ДТП с участием внедорожника BMW и грузовика DAF. ДТП случилось на улице Декабристов на трассе Джбуга – Сочи около полуночи 11 декабря. Водитель легкового автомобиля грубо нарушал правила дорожного движения перед столкновением.

По наблюдению местных жителей, именно пятницы в конце високосного года стали самыми аварийными днями. Так смертоносной стала пятница 27 ноября. В этот день на Кубани в четырех авариях погибли 14 человек, пятеро травмированы. Жуткие ДТП произошли в Выселковском и Туапсинском районах, Усть-Лабинске и Сочи. Среди них – авария на железнодорожном переезде в Усть-Лабинске, где поезд смял автомобиль LADA Priora.