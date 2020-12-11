В погоне за лидерами. Прогноз на матч Сочи – Спартак 12 декабря

Прогноз на матч Сочи- Спартак 12 декабря Фото: пресс-служба ФК «Сочи»

В субботу, 12 декабря, «Сочи» принимает столичный «Спартак». Матч обещает быть жарким.

В прошлом туре команда Владимира Федотова прервала серию из трех матчей без побед. На стадионе «Фишт» она переиграла грозненский «Ахмат» (2:0). Победа над командой Андрея Талалаева стала четвертой для подопечных Владимира Федотова в восьми матчах дома. Еще четыре встречи она завершила вничью. «Сочи» остается единственным клубом РПЛ, который ни разу не проиграл на своем поле в этом сезоне.

«Спартак» также одержал победу в последнем туре. На «Открытие Арена» команда Доменико Тедеско разгромила «Тамбов» (5:1). Этот матч стал последним для генерального директора клуба Шамиля Газизова. В среду красно-белые объявили о прекращении сотрудничества со специалистом. Тогда же стало известно о возвращении в общую группу Александр Кокорина, который восстановился после травмы. Он готов сыграть с «Сочи». Победа над «Тамбовом» стала второй подряд для московской команды. Ранее она переиграла волгоградский «Ротор» (2:0).

«Сочи» после 17 туров идет на 7 месте с 27 баллами. У «Спартака» 35 очков. Он второй. Красно-белые только по дополнительным показателям уступают лидеру РПЛ петербургскому «Зениту».

«Сочи» и «Спартак» трижды встречались между собой в официальных матчах. В прошлом сезоне они обменялись домашними победами, а в этом впервые сыграли вничью. Игра на «Открытие Арена» завершилась со счетом 2:2. После той встречи владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата России из-за судейских ошибок.

Прогнозы букмекеров на матч Сочи – Спартак 12 декабря

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Победа «Спартака» идет с коэффициентом 2,12, «Сочи» – 3,74. Ничья идет за 3,46.

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