Краснодар - Локомотив. Прогноз и ставки на матч 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Краснодар принимает московский Локомотив: прогнозы и ставки Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Главный матч воскресенья в Российской премьер-лиге пройдет в кубанской столице. В рамках 18 тура Краснодар принимает Локомотив. Игра состоится 13 декабря 2020 года и начнется в 16:30 по московскому времени.

После 17 туров «Локомотив» занимает шестую строчку и имеет в активе 28 очков, у «Краснодара» и вовсе девятое место с 24 баллами. Такое положение явно не устраивает обоих соперников, которые представляли Россию в Лиге чемпионов.

Еврокубковая осень позади, «Локо» завершил выступления в этом евросезоне, а «Краснодар» весной поборется за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Теперь же все мысли команд только о чемпионате России.

Прогноз и ставки на матч Краснодар – Локомотив 13 декабря 2020

Букмекеры единодушно считают «Краснодар» фаворитом матча. Южане после череды травм и болезней могут рассчитывать практически на всех лидеров атаки одновременно. Однако в обороне, возможно, не сыграют Кайо и Сафонов.

«Быки» провели неплохой матч в Лондоне и добыли ничью с «Челси» (1:1), после которого получили достаточно времени, чтобы отдохнуть.

У «Локомотива» был выезд к «Баварии», который закончился поражением (2:0) и на один день меньше для восстановления.

Коэффициент на победу «быков» - 1,9, на ничью – 3,5, на победу «Локомотива» - 4,2.

История встреч Краснодар – Локомотив

«Краснодар» и «Локомотив» провели 19 официальных матчей, все – в рамках Премьер-лиги. В этих встречах на счету «быков» 5 побед, 3 ничьи и 11 поражений при разнице мячей 20:29.

Во втором туре «Локомотив» на домашней арене обыграл «быков» со счетом 1:0. Гол забил Алексей Миранчук, который сейчас выступает за итальянскую «Аталанту».

Прогноз «КП» на матч Краснодар – Локомотив 13 декабря 2020: победа «Краснодара».