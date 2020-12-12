Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 декабря 2020: свободными остались всего 11,9% коек для больных COVID-19

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 12 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемиологическая ситуация на Кубани остается поводом для тревоги врачей и региональных властей. «КП» рассказывает последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 12 декабря 2020.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в регионе превысило 24 тысячи человек. За минувшие сутки зафиксировано 187 новых случаев заболевания. Это дети и взрослые всех возрастов от 4 до 86 лет.

Всего же на сегодняшний день лечение от COVID-19 получают 7082 человека.

– Выздоровели 16237 жителей, в том числе за последние сутки 129. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 112 пациентов, еще 5 – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В оперативном штабе региона сообщили о девяти умерших с COVID-19 за последние сутки, общее число жертв достигло 684.

Названы муниципалитеты, в которых наибольший показатель заболеваемости это – Выселковский район, Краснодар, Горячий Ключ, Белореченский, Павловский и Кущевский районы. Низкий уровень заболеваемости в Брюховецком, Каневском и Приморско-Ахтарском районе.

По последним данным, коечный фонд Краснодарского края для борьбы с COVID-19 составляет 6051 место, из которых свободны 720 или 11,9%.

Кроме того, на Кубани начинается вакцинация от коронавируса, регион получил партию из 1000 доз вакцины. В первую очередь ее смогут получить люди из групп риска, в том числе и медики.

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