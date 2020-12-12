Коронавирус в Адыгее, последние новости на 12 декабря 2020: школьников снова переводят на дистанционное обучение

На удаленку переходят ученики 5-8 и 10 классов Фото: Алексей ФОКИН

Уровень заболеваемости COVID-19 в Адыгее превышает среднероссийские показатели, оперативный штаб региона прибегает к новым ограничениям. «КП» рассказывает последние новости о коронавирусе в Адыгее на 12 декабря 2020.

За минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 104 человека, общее количество зараженных инфекцией достигло 9327 человек, большая часть из них выписана с выздоровлением. 71 пациента спасти не удалось. На лечении сейчас находятся 1824 жителя республики.

Оперативный штаб Адыгеи принял решение о переводе на дистанционное обучение школьников 5-8, а также 10-х классов школ из-за неблагоприятной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Кроме того, на удаленку перейдут организации системы дополнительного образования детей. Ограничения будут действовать с 14 по 31 декабря.

- Ученики 1-4, а также 9 и 11 классов продолжат учебу в очном режиме. Для них будет обеспечен безопасный режим обучения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями, - сообщили в оперативном штабе республики.

В Адыгею прибыла партия вакцины от COVID-19, состоящая из 200 доз «Спутник V».

- Поступившая партия вакцины распределяется по прививочным центрам. Основной находится в Майкопской городской поликлинике (ул. Школьная, 182). Там вакцинация начнется уже с 12 декабря. Она проводится в два этапа с интервалом в 21 день, - уточнили в оперштабе.

Первыми вакцину получат представители профессий из группы риска: медики, соцработники, педагоги. В дальнейшем при поступлении очередных партий вакцины круг прививаемых будет расширен.

Всю информацию о коронавирусе жители Адыгеи могут получить по номеру 122.

КОНКРЕТНО

С начала пандемии в Адыгее коронавирусом заболели 9237 человека. Вот как случаи заражения распределились по муниципалитетам:

Майкоп - 3596

Тахтамукайский район - 1206

Майкопский район - 1122

Кошехабльский район - 750

Красногвардейский район - 718

Теучежский район - 503

Гиагинский район - 488

Адыгейск - 486

Шовгеновский район - 368