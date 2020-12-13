Запреты сработали: В Краснодарском крае спрос на аренду домов на Новый год вырос в два раза

Именно в Сочи самые дорогие предложения Фото: avito.ru

Новый год все ближе. Краснодарцы все активней готовятся к тому, чтобы проводить сложный 2020 год. Праздник осложнен рядом ограничений. Под запрет попали корпоративы, празднования в общественных местах: в кафе, барах, клубах, ресторанах. Даже на улице особо не разгуляешься, ведь на центральных площадях будет дежурить полиция и казаки.

Отдохнуть-то хочется, поэтому горожане начали искать альтернативные варианты. Самым востребованным оказался Новый год снятом под праздник доме. К концу ноября спрос на посуточную аренду в Краснодаре вырос на 92%, если сравнивать с 2019 годом.

Аналитики портала Авито Недвижимости подсчитали, что средняя стоимость на посуточную аренду загородной недвижимости в Краснодарском крае выросла на 50% и составила 3 000 рублей/сутки. Существенный рост цен отмечен в категории коттеджей (+52%), таунхаусов (+90%) и дач (в 2 раза), а в отношении домов показатель увеличился чуть менее заметно (+39%). Так, средняя стоимость аренды коттеджа находится на уровне 7 000 рублей/сутки, таунхауса — 5 700 рублей/сутки. Разумеется, что в Краснодаре и курортных городах цены куда выше среднестатистических.

Ах, Сочи!

Судя по заполняемости отелей курорта, туда на Новый год поедет вся Россия. Сочи ожидает 350 тысяч туристов на первые дни января 2021-го. Есть товар - есть купец. Именно в Сочи самые дорогие варианты посуточной аренды домов на Новый год.

- В категории коттеджей самая высокая стоимость объекта начинается от 160 000 рублей/сутки. Это трехэтажная вилла площадью 600 квадратных метров с 7 комнатами-номерами, лобби-баром и бассейном, - рассказал «КП»- Кубань» руководитель направления краткосрочной аренды в Авито Недвижимости Артем Кромочкин. - Среди домов для аренды в новогодние праздники самая высокая фиксированная цена — от 130 000 рублей/сутки. Объект расположен в Красной Поляне и располагает площадью 400 квадратных метров.

В Краснодаре же у владельцев домов под сдачу чуть более умеренный аппетит. За сутки в краевом центре просят о 15-20 тысяч за ночь. Эти цены вполне гуманны, если праздновать будет несколько человек.