Битва за еврокубки: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ Сочи – Спартак Фото: пресс-служба ФК Спартак

В субботу, 12 декабря, в Сочи состоится один из центральных матчей 18 тура РПЛ.

В прошлом туре команда Владимира Федотова переиграла грозненский «Ахмат» (2:0) на стадионе «Фишт». Победа над командой Андрея Талалаева стала четвертой для подопечных Владимира Федотова в восьми матчах дома. Еще четыре встречи она завершила вничью. «Сочи» остается единственным клубом РПЛ, который ни разу не проиграл на своем поле в этом сезоне.

«Спартак» в последнем туре разгромил дома «Тамбов» (5:1). Этот матч стал последним для генерального директора клуба Шамиля Газизова. В среду он ушел из «Спартака». Победа над «Тамбовом» стала второй подряд для московской команды. Ранее она переиграла волгоградский «Ротор» (2:0).

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Сочи – Спартак 12 декабря 2020.

Статистика личных встреч Сочи – Спартак насчитывает всего три официальных матча. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, а в этом впервые сыграли вничью. Игра на «Открытие Арена» завершилась со счетом 2:2.

Прогнозы букмекеров на матч Сочи – Спартак 12 декабря

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Победа «Спартака» идет с коэффициентом 2,12, «Сочи» – 3,74. Ничья идет за 3,46.

Прогноз на матч 18 тура РПЛ Сочи – Спартак: хозяева не проиграют

Стартовые составы на игру Сочи – Спартак огласят примерно за полтора часа до начала матча.

Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча Сочи – Спартак 12 декабря 2020?

Игра начнется в 16:30 по московскому времени 12 декабря. Ее покажут на канале Матч Премьер.

Прямую видеотрансляцию матча Сочи – Спартак можно будет посмотреть 12 декабря 2020, начиная с 16:25 по московскому времени на телеканале Матч Премьер. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Фишт» в Сочи в субботу, 12 декабря.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.