Завершены поиски 3-летнего мальчика, загадочно пропавшего в Адыгее

Как только мальчика нашли, к нему подбежали врачи. Фото: Василий ВАХРИН

- Матвей, Матвеюшка, сынок, отзовись! - сквозь слезы кричала мать пропавшего 3-летнего мальчика.

Вместе с ней звали ребенка больше тысячи человек, которые остались неравнодушны и приехали на помощь.

Все произошло вечером 11 декабря в дачном товариществе под Майкопом в Адыгее. Мать малыша попросила присмотреть за ним своего 50-летнего знакомого. Мужчина вышел на прогулку с мальчиком. В какой-то момент на улице разговорился с соседкой, упустив из виду кроху. Когда понял, что ребенка нет рядом, стал его звать, но мальчик не откликался. Поняв, что сам найти не может, обратился в полицию.

О том, что приятель не доглядел за малышом, вскоре узнала и мать мальчика. Она обратилась за помощью к волонтерам поискового отряда "Лиза Алерт". Женщина рассчитывала, что если на поиски выйдут хотя бы 10 человек, то это поможет быстрее найти его. Но отзывчивость местных жителей не знала границ.

Помимо профессионалов, задействовали 700 волонтеров, которые прочесывали окрестности (пешком, на машинах, квадроциклах, с собаками). К ним присоединились обычные жители причем не только с Майкопа и его окрестностей. На поиски приезжали люди из Краснодара. Ребенка искали и с воздуха - в небе летали два квадрокоптера-тепловизора.

Искал мальчика лично глава республики.

Более того, даже был создан штаб по координации поиска ребенка. Его возглавил исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Республике Адыгея.

Когда о пропаже ребенка узнала глава республики Мурат Кумпилов, он выехал на место.

Поиски продолжались до глубокой ночи. Фото: instagram.com/muratkumpilov

- Я встревожен пропажей трехлетнего малыша. Мы задействовали все возможные ресурсы, в том числе спецтехнику и кинологов с собаками. Поиски ведут и сотни волонтеров. Огромное спасибо каждому за помощь в поисках и неравнодушие. Все мы надеемся на благополучный исход, - сообщал глубокой ночью Мурат Кумпилов о результатах поисков.

И вот долгожданные новости - мальчик нашелся!

- Ребенок наи ден в поле, у пруда. Живой! Это - самое главное. Сеи час его осматривают медики, его жизни ничего не угрожает, - сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Ситуацию изучим и обязательно сделаем выводы. Еще раз выражаю большую благодарность волонтерам и всем неравнодушным!