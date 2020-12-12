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«Я маленький, а пруд большой, потому и сел у него»: 3-летний малыш 10 часов провел на морозе, пока его искали тысячи людей

Как удалось найти мальчика, пропавшего вечером во время прогулки
Евгения СОРОКА
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Ребенка искали больше тысячи человек. Фото: СУ СК по Адыгее.

Ребенка искали больше тысячи человек. Фото: СУ СК по Адыгее.

Все утро жители Адыгеи и соседних регионов обсуждают масштабную поисково-спасательную операцию по поиску трехлетнего мальчика. Ребенок пропал во время прогулки по дачному товариществу под Майкопом. На улице он был, правда, не с мамой, а с отцом ее друга. Мужчина сначала держал малыша за руку. Когда разговорился с соседкой, даже не заметил, что кроха пропал.

В полицию сообщение о пропаже поступило около 18:00, когда на улице было уже темно. Мужчина нервно объяснил, что произошло и во что был одет мальчик. Времени зря правоохранители не теряли, они тут же организовали поиск, к которому подключились без малого тысяча человек. Спасатели, волонтеры поискового отряды и просто неравнодушные люди искали ребенка в темноте.

- В этом, наверное, главная сложность была. Вы были в нашем районе? Освещения нет толком практически никакого, это дачи. В 17:00 зимой хоть глаз выколи. К тому же это окраина, людей живет намного меньше, чем в городе. Но сколько же народа было этой ночью! - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» одна из участниц поисков Елизавета Дорошева.

Мальчишку звали и по имени, и по любимому прозвищу, о котором рассказал отец ребенка.

- Он отзывается на Дизей и себя называет Дизеем! - сказал папа мальчика Егор. - Мы в разводе с женой. Я живу в другом регионе. Как только мне позвонили, я отпросился со службы и еду. Самое тяжелое понимать, что сынок один, ночью и на холоде.

Погода, действительно, была неприятная. Отметки на термометре ниже нуля, ко всему прочему пронизывающий ветер. А мальчик на улице в обычной куртке - прогулка-то планировалась короткой.

- Мы искали везде. Район церкви осматривали, проверяли заброшенные дома, недострои, в дома стучались в надежде, что может бабушка или дедушка, у кого нет интернета, приютили мальчишку. Может, погреться зашел, но все безуспешно, - продолжает Елизавета. - Мы были и в месте где пропал малыш, и рядом с домом, где он был в гостях. Ни следа.

Поиски продолжались до глубокой ночи. Фото: instagram.com/muratkumpilov

Поиски продолжались до глубокой ночи. Фото: instagram.com/muratkumpilov

Спустя 10 часов поиска ребенка, изрядно испуганного и уставшего, все-таки нашли. Обнаружили его у пруда, примерно в километре от того места, где он потерялся.

- Кто-то из волонтеров услышал тихий голосок. Все фонари направили на водоем и увидели, что он сидит там, - говорят волонтеры.

Мальчик был напуган тем, что из взрослых никого нет рядом. Как оказалось, он сбился с дороги, когда начало темнеть, а как вернуться уже не помнил. Почти все время, что его искали, он плутал по полю, что рядом с дачами. Когда устал сел на примятую траву около водоема - его освещала луна.

- Я маленький, а пруд большой, потому и сел у него, - как взрослый рассуждал 3-летний кроха, которого все-таки удалось найти живым.

Сейчас малыш отсыпается, вопросами родители его не тревожат, но теперь глаз с него не спустят.

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