Валентина Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу,12 декабря, ожидается матч 18-го тура чемпионата России по футболу между «Сочи» и московским «Спартаком». Команды встретятся на стадионе «Фишт». Но перед игрой, которая, по прогнозам букмекеров, будет зрелищной, футболисты отдадут дань памяти легенде кино Валентину Гафту.

Утром 12 декабря стало известно, что он скончался. Его не стало на 86-м году жизни. Жена Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова сообщила, что причиной его смерти стал инсульт, после которого актер восстанавливался несколько лет.

- Матч «Сочи» — «Спартак» начнется с минуты молчания в память о Валентине Гафте, - сообщается в Twitter «красно-белых».

С соответствующей просьбой клуб уже обратился к руководству российской премьер-лиги (РПЛ).

Стоит сказать, что Валентин Гафт был большим поклонником футбола и, конечно же, был болельщиком московского клуба. В одном из интервью он даже как-то признался, что «не было бы "Спартака", и "футбола б не было"».

Напомним, матч состоится в Сочи 12 декабря и начнется в 16:30 мск.

По итогам 18 туров «Спартак» набравший 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Сочи» 27 баллов и седьмое место в таблице.

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