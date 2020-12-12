Умер известный артист Кубани Александр Безуглый

Александр Васильевич Безуглый. Фото: to-premiera.com

12 декабря ушел из жизни известный артист Кубани Александр Безуглый. Ему было 70 лет. О смерти артиста сообщила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

- Я познакомилась с ним в 2000 году, и за эти 20 лет - только солнечные, добрые, радостные воспоминания, как о человеке и большом профессионале своего дела, - вспоминает Виктория Лапина. - Он играл, кажется, во всех репертуарных спектаклях театра, а в Новый год неизменно превращался в главного сказочника, даря людям счастье... Светлая память!

Все годы творческой деятельности Александра Безуглого связаны с Краснодарским музыкальным театром. В труппу театра (тогда еще Театра оперетты) выпускник Краснодарского музыкально-педагогического училища поступил в 1976 году. С тех пор искренне влюбленный в свою профессию артист верен родной сцене.

Александр Васильевич был занят практически во всех спектаклях театра.

- В его репертуаре партии из опер и оперетт, яркие образы в мюзиклах и детских спектаклях, - рассказывают в ТО «Премьера». - Любую, даже эпизодическую роль артист играет с полной самоотдачей, вдохновенно и мастерски — Генерал Ронсдорф («Сильва»), Филиппо («Ночь в Венеции»), Генри («Моя жена — лгунья»), Джордж, хозяин пивной («Моя прекрасная леди») и многие другие.

Любили Александра Васильевича и самые маленькие зрители е особенно в образах Полкана («Летучий корабль» М. Дунаевского), Главного повара («Королевство кривых зеркал»), Морозко («Морозко» В. Чернявского).

30 мая 2020-го артист отметил свой 70-летний юбилей. Что стало причиной смерти, не сообщается.