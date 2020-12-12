Проклятие Нобоа. Обзор матча 18 тура РПЛ Сочи – Спартак 12 декабря 2020 Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Сочи» обыграл столичный «Спартак» в матче 18 тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 58 минуте забил полузащитник южан Кристиан Нобоа.

Обзор матча Сочи – Спартак, 18 тур РПЛ, 12 декабря 2020

Последний матч между «Спартаком» и «Сочи» завершился судейским скандалом. Команды встречались в первом туре чемпионата России. Игра завершилась со счетом 2:2. Оба мяча южане забили с пенальти. Отличилась Артур Юсупов и Кристиан Нобоа. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет клуб с чемпионата России из-за судейских ошибок.

Однако этого не случилось, и сейчас «Спартак» борется за чемпионство. Перед выездом в Сочи красно-белые делили первое место с «Зенитом». У обеих команд было по 35 баллов. Однако подопечные Сергея Семака опережали москвичей по дополнительным показателям.

В Сочи «Спартак» еще не побеждал. Единственная встреча команда на Черноморском побережье завершилась победой хозяев – 1:0. Перед визитом красно-белых «барсы» не проигрывали на своем поле в 14 матчах подряд. Последний раз они уступали дома еще в начале марта 2020 года. Тогда «Сочи» проиграл тульскому «Арсеналу» – 1:2.

После победы над «Ахматом» главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сделал всего одну перестановку. Александра Руденко заменил Сергей Терехов, который пропускал последнюю игру из-за дисквалификации. Также одну замену после победы над «Тамбовом» (5:1) сделал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Место Наиля Умярова занял Роман Зобнин.

Футболисты «Сочи» могли отрывать счет уже на третьей минуте. Вратарь красно-белых Александр Максименко неудачно сыграл на выходе, мяч отскочил к полузащитнику «Сочи» Артуру Юсупову, который не смог перебросить голкипера и поразить пустые ворота.

На первых минутах «Спартак» больше владел мячом, но не создавал моменты. «Сочи» отвечал на контратаках, но бил по воротам. После передачи Жоазиньо с фланга Кристиан Нобоа опасно зарядил головой – мяч прошел выше ворот.

Первый опасный момент у ворот южан случился на исходе получаса игры. Виктор Мозес уверенно разобрался с защитником на фланге и прострелил в штрафную площадь хозяев – Эсекьель Понсе не дотянулся до мяча.

У Джордана Ларссон проблем с приемом мяча не было. После подачи Георгия Джикии из центра поля нападающий «Спартак» обработал мяч и мощно пробил мимо вратаря «Сочи» Сослана Джанаева. Однако после просмотра системы видеопомощи (VAR) арбитр отменил гол: перед ударом швед подыграл себе рукой.

Прямо перед перерывом судья еще раз воспользовались VAR. Защитник «Сочи» Иван Новосельцев головой выбил мяч из штрафной площади. Игроки «Спартака» настаивали, что он сделал это рукой. После просмотра эпизода судья продолжил матч – игры рукой не было.

После перерыва «Сочи» усилил давление на ворота «Спартака». После передачи Тимофея Маргасова Сергей Терехов зарядил рядом со штангой. Следом Марко Дуганджич с пары метров головой расстреливал Максименко – Александр парировал удар.

Следом «Спартак» убежал в контратаку. Самуэль Жиго завалился в штрафной площади хозяев, но судья развел руками. «Сочи» ответил двумя размашистыми атаками. Сперва Антон Заболотный пытался убежать от двух игроков «Спартака» – безрезультатно. Затем Кристиан Нобоа мощно пробил из-за пределов штрафной и открыл счет на 58 минуте. Этот гол стал седьмым для эквадорца в ворота красно-белых.

После этого эпизода инициатива перешла к «Спартаку». Красно-белые больше владели мячом, загружали мяч в штрафную площадь южан, но не создавали моменты. На 71 минуте прервал молчание гостей Понсе. После передачи Мозеса Эсекьель отклеился от защитника, но не смог переиграть Сослана Джанаева и послал мяч мимо створа.

Доменико Тедеско усиливал игру заменами. Вместо Ларссона на поле появился номинальный защитник Илья Кутепов и нападающий Остон Урунов. В концовке игры «Спартак» устроил навал на ворота «Сочи», но хозяева удержали победный счет и второй раз подряд обыграли красно-белых на стадионе «Фишт».