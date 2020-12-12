Землетрясение в Анапе 12 декабря 2020: дрожали стулья, слышался гул

Жители ощутили толчки. Фото: Нина ПЕТРИЩЕВА

В субботу, 12 декабря, в Краснодарском крае зафиксировано землетрясение. В районе 18:00 жители Анапы ощущали легкие подземные толчки.

- Только что трухануло наши дома. Два толчка было. Сижу на кухне, а подо мной стул задрожал. Кто почувствовал еще вибрацию или мне показалось? - поинтересовалась жительница города-курорта Елена О. в соцсетях.

Как выяснилось, природную аномалию ощутили в разных районах города. Землетрясение почувствовали и в микрорайоне «Морская Горгиппия», и на Высоком берегу, и в домах на улице Самбурова. Легкий отклик был даже в Новороссийске.

- У меня раковина сдвинулась с места, - делятся эмоциями жительница Анапы Анастасия К.

- Я только легкий гул слышала, - ответила ей другая девушка.

Как выяснилось, подземные толчки произошли в акватории Черного моря в 30 километрах от Анапы. Эпицентр был на глубине 10 километров.

- На территории Анапы и Новороссийска сейсмособытие ощущалось, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Оперативными группами проводится обследование.

Землетрясение было силой в 4 магнитуд по шкале Рихтера. Как правило, землетрясение такой силы проходит бесследно.

По предварительным данным, в результате «подземной грозы» никто не пострадал, разрушений домов и объектов инфраструктуры не случилось.

ВАЖНО!

Спасатели напоминают, что в случае землетрясения, важно быстро и правильно среагировать на возникшую опасность.

Как действовать:

- ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда вы почувствовали первые толчки, до опасных для здания колебаний у вас есть 15 - 20 секунд);

- покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте;

- оказавшись на улице, отойдите подальше от зданий, деревьев, линий электропередач и т.п. (на открытое пространство);

- если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, только откройте двери, и ждите, пока толчки не прекратятся.