Что произошло после матча Сочи – Спартак

Главный тренер "Спартака" Тедеско был одним из главных героев матча Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Сочи» – один из самых неудобных соперников для «Спартака» в России. Теперь уже официально. Красно-белые выиграли только один из четырех очных матчей против южан. В субботу, 12 декабря, «барсы» во второй раз в истории обыграли московский клуб – 2:1. Единственный гол на стадионе «Фишт» забил Кристиан Нобоа. Это его седьмой забитый мяч в ворота красно-белых в истории.

После матча страсти на поле не утихли. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника Андреаса Хинкеля.

– Для нас это очень важно, но в конце игры игрок «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля, я не могу в это поверить – сказал Тедеско в интервью телеканалу «Матч. Премьер».

Однако исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Олег Фоменко информацию опроверг. Он добавил, что инициатором конфликта стал представителей столичной командой.

– Своими глазами ситуацию не видел, Сослан Джанаев шел пожать руку Доменко Тедеско, тот в грубой форме оттолкнул вратаря. Началась какая-то заваруха. Других подробностей пока не знаю. Но никто никого не провоцировал — наш вратарь просто хотел поблагодарить за игру и обменяться рукопожатиями, – сказал журналистам Фоменко.

Известно, что «Спартак» обратился к делегату матча и попросил внести инцидент в протокол встречи. Не исключено, что речь идет о разных эпизодах. Предварительно, обидчиком Хинкеля стал полузащитник «Сочи» Рамос Жоазиньо.

Также главный тренер московской команды отметил, что первый конфликт в игре случился еще в перерыве. Тогда Тедеско повздорил с игроком «Сочи». О ком именно идет речь, Доменико не уточнил.

– Мне сказали, что это наша страна, и я могу уехать. Резервный судья всё видел. Мы помним, что было в Лиге чемпионов, когда две команды ушли с поля. Когда я задаю вопрос резервному судье, то всегда получаю жёлтую карточку за это. Я задаю вопрос: «Почему?». Мы должны были забивать два гола, но пропустил, – добавил тренер.

После игры тренер «Сочи» Олег Фоменко не скрывал, что его команде было приятно обыграть одного из лидеров чемпионата.

– Мы рады, что обыграли очень хорошую команду, которая идет в лидерах чемпионата. Игра была тяжелой, мы довольны победой. Мы проделали большую работу ради победы, – сказал специалист журналистам.

Не только о скандалах говорил после матча и Доменико Тедеско. Он заявил, что «Спартак» выполнял установку на игру до пропущенного мяча.

– Мы играли хорошо до пропущенного мяча. Пропустили гол, который нельзя было пропускать: мы долго работали над такими ситуациями. У нас молодая команда, нам надо учиться, развиваться, становиться лучше. Важно не допускать таких ошибок, которые привели к пропущенному мячу. После гола мы потеряли определённую структуру игры. Надо работать дальше и смотреть вперёд. У нас было много моментов в первом тайме. Мы неплохо сыграли и до забитого гола. Нельзя обвинять нас в том, что мы не хотели выиграть, – резюмировал специалист.