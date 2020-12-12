Тренер «Спартака» Тедеско сообщил, что футболист «Сочи» ударил его помощника

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

12 декабря на стадионе «Фишт» сочинцы встретились со «Спартаком». Зрелищный матч, который почти час держал в напряжении фанатов, закончился со счетом 1:0. Единственный мяч на 58-й минуте забил полузащитник южан Кристиан Нобоа.

Но, как оказалось, после игры произошел неприятный инцидент, промолчать о котором главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско просто не смог.

Как сказал наставник «красно-белых», один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля, помощника главного тренера.

- Меня это очень сильно расстроило. Такое не должно происходить в футболе, — сказал Доменико Тедеско в эфире «Матч Премьер». - Честно говоря, за мое время в России я впервые сталкиваюсь с такими эпизодами. Понимаю, что это ваша страна, вы играете в футбол по своим правилам. Мне не очень приятно это все видеть и слышать. Мне это не нравится.

По некоторым данным, Жоаозиньо после матча спровоцировал конфликт и ударил Андреаса Хинкеля.

О том, что произошло на самом деле, сейчас выясняется.

- В причинах мы разбираемся, – заявил РИА Новости глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов. - Обратились к делегату, чтобы он внес инцидент в протокол матча.

Стоит сказать, что комментариев со стороны южан пока нет. Пока скандал набирает обороты, «Сочи» опубликовал командное фото после победы в матче со «Спартаком».

Напомним, южане набрали 30 очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» (35) — на втором месте.