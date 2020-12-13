Краснодар принимает Локомотив 13 декабря. Прямая онлайн-трансляция матча Фото: Константин РЫБИН

Один из интереснейших матчей декабря в Российской премьер-лиге пройдет в воскресенье на Юге страны. В рамках 18 тура «Краснодар» принимает московский «Локомотив». Обе команды совсем недавно завершили свои выступления в Лиге чемпионов. Матч состоится 13 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар - Локомотив 13 декабря 2020.

Статистика личных встреч в противостоянии Краснодар – Локомотив насчитывает 19 официальных матчей, все – в рамках Премьер-лиги. В этих встречах на счету «быков» 5 побед, 3 ничьи и 11 поражений при разнице мячей 20:29. В домашних играх «Краснодар» одержал 4 победы при 1 ничьей и 4 поражениях. Разница мячей – 13:14.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Локомотив 13 декабря 2020 говорят о том, что именно хозяева поля фаворит в предстоящей встрече. Коэффициент на победу «быков» - 1,9, на успех «Локомотива» - 4,2.

Стартовые составы на игру Краснодар – Локомотив станут известны примерно за 1,5 часа до начала матча.

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Локомотив можно посмотреть 13 декабря 2020, начиная с 16:25 по московскому времени.

Кто покажет матч Краснодар - Локомотив. Прямая телетрансляция матча Краснодар - Локомотив начнется в 16:25 на телеканале МатчПремьер.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.