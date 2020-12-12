Что на самом деле тренер Сочи сказал Тедеско после матча со Спартаком

В Сочи Доменико Тедеско зажигал не только на футбольном поле Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

12 декабря «Сочи» в матче 18 тура Российской премьер-лиги сенсационно переиграл столичный «Спартак» - 1:0. Единственный гол на 58 минуте забил Кристиан Нобоа. Однако в субботу команды выясняли отношения не только на поле. По пути в раздевалки после первого тайма схлестнулись наставник красно-белых Доменико Тедеско и тренер вратарей южан Дмитрий Бородин.

- Мне сказали, что это наша страна, и я могу уехать. Резервный судья все видел, – жаловался уже после матча Доменико.

Изначально сообщалось, что немецкий специалист повздорил с игроком «Сочи». Уже после матча выяснилось, что Тедеско обменялся парой слов с тренером южан Дмитрием Бородиным, которого назвал зачинщиком конфликта.

- Я сказал две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним, – парировал Бородин в интервью Sport24.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Олег Фоменко заявил, что Тедеско в грубой форме высказался в адрес голкипера «барсов» Сослана Джанаева. После игры в сети появилось видео, на котором Доменико обвиняет вратаря в затяжке времени, а затем неожиданно спрашивает на русском языке: «Сколько денег?». После этого немецкий специалист удаляется.

Сейчас Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) изучает все материалы, опрашивает участников конфликта и смотрит записи с камернаблюдения на стадионе. В ближайшее время эксперты дадут оценку случившемуся в Сочи.

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