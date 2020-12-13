Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 декабря 2020: в регионе рекордное число жертв

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае по-прежнему вызывает тревогу у врачей. За последние сутки выявили 188 заболевших коронавирусом. Среди тех, кто получил положительный тест на коронавирус, - 29 детей. Самому маленькому пациенту всего один месяц.

Кроме того, коварный вирус продолжает косить жителей региона. За последние сутки скончались с подтвержденные COVID 10 человек. Это рекордный прирост за день.

- С начала пандемии в регионе погибло 694 пациента с COVID-19, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Напомним, власти Краснодарского края ввели запреты из-за коронавируса в новогодние праздники. Жителям Кубани уже запретили проводить корпоративы. Даже небольшие выступления артистов находятся под запретом, хороводы у елки тоже отменены.

Все кафе и рестораны работают только строго до полуночи. Чтобы следить, кто нарушает запрет, регулярно проводятся рейды. Накануне проверки прошли в заведениях Геленджика, Краснодара, Анапы, Новороссийска, Сочи и Ейска. В восьми заведениях зафиксировали нарушения. Им грозят крупные штрафы.

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