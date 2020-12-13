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На Новый год туристов в горах Сочи будут тестировать на COVID-19 и откроют дополнительные коронавирусные госпитали

Что еще подготовили для отдыхающих на Красной Поляне
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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Даже если эти девушки сломают ногу, прямо на Красной Поляне им сделают гипс

Даже если эти девушки сломают ногу, прямо на Красной Поляне им сделают гипс

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сочи этой зимой перетягивает одеяло на себя. Операторы уже заявили, что курорт возьмет на себя до 80% турпотока на Кавказе. Но на сегодня уже практически все отели Красной Поляне забронированы на новогодние праздники.

- Мы ждем более 350 тысяч гостей со всей страны, - говорит директор департамента курортов и туризма Сочи Светлана Батяйкина. – И несмотря на то, что отели Красной Поляны загружены на 90%, мы принимаем туристов. Места хватит если не в горах, то в прибрежном кластере точно.

Она уточнила, что в горном кластере Сочи будут работать 143 средства размещения с фондом более 9 тысяч номеров.

В этом году Сочи заманивает туристов не только снежной зимой (как только температура воздуха опуститься ниже нуля, курорты запустят снежные пушки), но и новыми трассами для лыжников и сноубордистов, а также развлечениями.

Все кабинки обещают обрабатывать несколько раз в день

Все кабинки обещают обрабатывать несколько раз в день

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тест в горах и врачи – в каждом отеле

Сочинцы постоянно брюзжат, мол, вся страна сейчас рванула к ним, а вспышки коронавируса нет. Чтобы туристы были в безопасности и не подхватили заразу, курорт тщательно дезинфицируют – несколько раз в день моют автобусы и такси, все скамейки в городе опрыскивают антисептиком. Литрами льют антисептики и в отелях и санаториях. А чтобы следить за ситуацией, в новогодние праздники в Сочи заработает оперативный штаб.

- У нас ожидается высокая нагрузка в зимний сезон, людей к нам приедет много, за состоянием здоровья туристов в Красной Поляне будут следить врачи, которые начнут совсем скоро дежурить в отелях. Открылись в горах и пункты, где можно сдать тест на COVID-19, - говорят в мэрии курорта. – За тем, чтобы туристам было комфортно, проследит оперштаб, в него войдут сотрудники администрации, полиция, Роспотребнадзор, врачи. А еще мы увеличили количество автомобилей и бригад скорой помощи, добавили мест в ковидных больницах, аппаратов ИВЛ в достаточном количестве. Открыли и дополнительный COVID-госпиталь – на базе кожно-венерологического диспансера. А бригады скорой помощи будут дежурить в горном и прибрежном кластерах.

Думают не только о коронавирусных больных на курорте, но и о тех, кто после катания с гор может сломать руку или ногу. Поэтому в Красной Поляне, в горбольнице, станет больше травматологов. Ну а гипса на всех хватит.

Красная Поляна

Красная Поляна

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Бомба» - единый ски-пасс

Главная новинка сезона - канатная дорога Вероника. Таких комфортных и удобных кабин в горах Сочи еще не было. Гондолы очень большие и просторные, рассчитаны на 10 пассажиров. Все остальные кабины на Красной Поляне максимум могут перевезти до 8 человек в каждой. На новой канатке - удобные кресла, шумоизоляция и, главное, кабину не качает из стороны в сторону. Если сравнивать с машинами, то тут комфортно, как в люксовой иномарке. Причем такого подъемника нет больше нигде в нашей стране, а только в Красной Поляне. Тянется он на 2000 метров и может перевезти 2400 человек в час.

Запустили к сезону в горах Сочи, на отметке 1100 метров над уровнем моря, и родельбан. Так что спуститься с ветерком по виражам мимо снежных сугробов еще интереснее, чем летом.

Ждут туристов и олень Джони, хаски, маламуты, козлята и кролики. Практически на каждом горнолыжном курорте есть зверинец. А в собачьих упряжках еще и покататься можно за определенную плату. Ездовые собаки мчат гостей на санях 4 километра на высоте 1800 метров над уровнем моря. Но «бомба» этой зимы - единый ски-пасс.

- Если раньше билеты на подъемники приходилось приобретать отдельно на разные трассы, то теперь все стало гораздо проще, - говорит Светлана Батяйкина. - По одному ски-пассу можно подниматься на разные канатки, как на склонах Черной Пирамиды, так и на Роза Пик. А купить их можно бесконтактным способ – через интернет! У канатной дороги потом необходимо лишь показать специальный код в мобильнике.

В отелях Красной Поляны уже наряжают елки

В отелях Красной Поляны уже наряжают елки

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С собой не только термос

Обычно, когда собираются в горы, главным атрибутом считают термос. На самом деле на сочинских курортах без него вполне можно обойтись. Ароматный краснополянский чай, изысканный южный сбитень и как минимум пять видов кофе продаются на каждой лыжной станции. Цена - от 100 рублей за стакан.

Действительно необходимы райдерам, прежде всего защита, шлем, запасная пара лыжных перчаток и носков, сменная балаклава и шапка.

Туристы очень часто недооценивают южное солнце. Даже зимой на высоте более 1 тысячи метров можно сгореть. Поэтому с собой всегда необходимо брать защитный крем с высокой степенью защиты.

Где перекусить недорого

На курортах Красной Поляны разнообразие уютных кафе с настоящим горящим камином поражает воображение.

Домашняя атмосфера альпийского шале и демократические цены присутствуют как в пиццериях, так и в заведениях паназийской кухни.

Самый популярный фасфуд на трассе: глинтвейн и шашлык. В 1 тысячу рублей легко уложитесь. В меню недорогих кафе и фирменные кубанские вареники, и блины, и даже удмуртское национальное блюдо – перепечи из настоящей русской печи. Ценник на горячий напиток со снеком – 500-600 рублей.

А вечером, после катания, хочется что-нибудь изысканного. Хит предстоящего зимнего сезона – перепел, фаршированный инжиром с карамелизированной соленой хурмой и мандариновым соусом.

Роза Хутор

Роза Хутор

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сколько стоит ски-пасс

Самые продвинутые райдеры обычно запасаются ски-пассами на сезон заранее, приобретая их летом или осенью со скидками от 25 процентов. Ну, а те, кто не успел, платят полную цену. Пик цены на 1-дневный билет на канатку в зимние праздники, с 26 декабря по 10 января – 3500-3950 рублей. Ски-пасс на несколько дней обойдется дешевле. Например, на пять новогодних выходных от 16 000 до 19 800 рублей.

В будни цена на катание падает от 2500 до 3150 рублей, при покупке на несколько дней сразу, опять-таки – скидка.

Самые бюджетные тарифы – утренний, дневной или вечерний, когда ски-пассы действуют не целый день, а только 4-5 часов.

Как добраться на Поляну

На автобусе от железнодорожного вокзала Сочи.

На электричке «Ласточка».

На машине (70 км) от центра Сочи, не забывая, что на дорогу Адлер-Красная Поляна не пускают автомобили без зимней резины.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этом сезоне протяженность горнолыжных трасс Красной Поляны превысит 175 км.

На 2 км увеличили зону вечернего катания.

Перепад высот на трассах составит 1 535 м

Туризм: Отдохни!

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