Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

«Краснодар» разгромил московский «Локомотив» на домашней арене. Матч 18 тура РПЛ завершился со счетом 5:0. В первом тайме ошибками защитников «железнодорожников» воспользовались Классон и Кабелла. В конце первого тайма Миранчук не забил пенальти Городову.

Во втором тайме дубль на счету Берга, еще один гол забил Шапи. «Локомотив» потерпел самое крупное поражение в сезоне.

Обзор матча Краснодар – Локомотив 13 декабря 2020

«Краснодар» впервые за долгое время получил достаточно времени для восстановления после матчей Лиги чемпионов и длинную скамейку, чего не было у соперника. Не даром букмекеры определили именно «Краснодар» фаворитом домашнего матча с «Локомотивом».

Хозяева поля с первых минут включили прессинг и заставили ошибаться оборону «красно-зеленых».

Уже в конце пятой минуты Классон открыл счет. Передачу ему выдал Крыховяк, который сделал поперечный пас. Швед такой щедростью воспользовался сполна и точно пробил в ближний угол.

А еще через пять минут в центре поля ошибся другой поляк – Рыбус. В итоге мяч оказался у Классона, который бил в дальний угол. С ударом справился Гильерме, но на добивании оказались Ионов и Кабелла. Россиянин отдал передачу, и француз в касание удвоил счет – 2:0 на 11-й минуте!

«Локомотив» прибавил активности, получив две оплеухи, но, скорее у «Краснодара» были шансы устроить разгром, чем у «железнодорожников» отыграть гол. Райковичу пришлось выносить мяч головой после удара Кабелла, а Берг пальнул выше ворот из выгоднейшей позиции в центре штрафной. Удар Рамиреса в похожей ситуации пробил всего в метре от штанги.

В концовке тайма «Локомотив» прибавил. Во время одной из атак Эдер упал в борьбе с Олссоном. Арбитр Москалев сначала указал на фол нападающего, но после подсказки ассистентов VAR пошел смотреть повтор и назначил пенальти.

К мячу подошел Антон Миранчук. После долгого разбега он пробил по центру – Евгений Городов не стал заваливаться и спас ворота «Краснодара» в день своего рождения. 2:0 после первого тайма.

Во второй половине встречи «Краснодар» больше играл по счету. «Локомотив» смог отыграть свое отставание в разнице по ударам, но все они не таили большой опасности.

К 65-й минуте Мурад Мусаев провел три замены, обновив группу атаки – вышли Вилена, Шапи и Вандерсон. Гости такой роскоши себе позволить не могли.

В середине второго тайма «Локомотив» мог организовать перелом, но Крыховях замешкался, выйдя один на один, а удар Миранчука накрыл Мартынович, с ударом с подбора справился Городов.

Дальше сработала старая футбольная истина: не забиваешь ты – забивают тебе. Маркус Берг включил режим сокрушителя и оставил не у дел двух защитников «Локомотива» в штрафной и пробил из центра – 3:0. Все в этом матче было решено, гости расклеились полностью, а «Краснодар» приступил к разгрому.

На 81-й минуте отличился Шапи, а на 86-й минуте Берг установил окончательный счет и получил звание лучшего игрока матча. 5:0 в пользу «Краснодара».