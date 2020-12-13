Что произошло после матча Краснодар – Локомотив

Матч Краснодар - Локомотив закончился со счетом 5:0

«Краснодар» разгромил «Локомотив» со счетом 5:0 в матче 18 тура РПЛ. В первом тайме отличились Классон и Кабелла, а также Городов, который справился с ударом Миранчука с пенальти. Во второй половине встречи дублем отметился Берг, еще один гол на счету Шапи. «КП» рассказывает о том, что произошло после финального свистка матча 18 тура РПЛ Краснодар - Локомотив 13 декабря.

Одним из первых на победу отреагировал бывший гендиректор «Локомотива».

- Мда, думали, что это Магнит, а оказалось - Пятерочка, - пошутил Илья Геркус.

Лучшим игроком матча признан шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг.

- Это была замечательная игра, команда была полна энергии. У «Краснодара» многое получалось в атаке, плюс весьма надежно действовали в обороне, о чем и говорит счет, - заявил форвард после матча в эфире канала МатчПремьер.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич был расстроен результатом и посетовал на ранние ошибки.

- Подарили много «Краснодару», который является качественной командой. Нельзя было давать ему разницу в 2 гола, у нас было много грубых ошибок в начале матча. Результат очень плохой для нас. Надо терпеть, у команды плохое настроение после такого итога. Надо подготовиться к оставшемуся матчу, - сказал Николич.

Он назвал «нормальным» физическое состояние команды.

- Футболисты играют каждый матч. Сегодня все, кто был здоров, вышли. Попробовали сделать все возможное, - отметил тренер.

Мурад Мусаев был доволен победой. Он отметил, что матч против «Локомотива» выдался сложным. По словам специалиста, матч мог закончиться и с другим счетом.

- Мы ярко провели первую половину первого тайма. Но у соперника в концовке была возможность отыграть один мяч, не получилось. У нас моментов было в несколько раз больше, но и забивать мы должны были больше. Хорошо сыграли замены, мы забрали концовку матча. Все вкупе принесло нам победу, мы ее заслужили, - сказал главный тренер «Краснодара».

Отдельно Мурад Мусаев прокомментировал недовольство Реми Кабелла, которого заменили на 64-й минуте матча. Француз эмоционально отреагировал на решение тренерского штаба.

- Это нормально, что игрок недоволен, когда его меняют. Реми хочет играть, забивать, быть лидером, которым он и является. Я считаю, замены были сделаны правильно. Хорошо вышел Вилена, Классон хорошо сместился в середину. Это нормальные рабочие моменты. Все хотят играть, но нужно уважать наши решения, выход партнеров, - сказал Мурад Мусаев после матча с «Локомотивом».