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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 декабря 2020: врачи призвали жителей региона сидеть дома

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 14 декабря 2020
Варвара ДЫМ
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Данные по коронавирусу на 14 декабря

Данные по коронавирусу на 14 декабря

Коронавирус нещадно косит жителей Краснодарского края. Заболевших уже несколько дней больше 180 в сутки. И что еще страшнее – количество умерших от COVID-19 тоже растет.

Например, 12 декабря в регионе скончалось 10 человек, 13 числа - 9.

А ведь еще в прошлом месяце умирало не так много. Всего же с начала пандемии в Краснодарском крае погибло больше 700 человек.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, в регионе отменили все новогодние мероприятия. А на каникулах на площадях будут дежурить специальные патрули, чтобы никто не устроил вдруг праздник с массовыми гуляниям.

А кубанские медики тем временем запустили флешмоб, они выгружают в соцсетях фото с хэштэгом #неВстречайтеНовыйГодСнами. И призывают тем самым жителей Кубани сидеть дома в праздники.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 14 декабря 2020

В Краснодаре за минувшие 24 часа зарегистрирован 71 новый случай заражения.

Коронавирус в Анапе 14 декабря 2020

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 7 человек.

Коронавирус в Сочи 14 декабря 2020

В Сочи подтвердился диагноз у 13 человек.

Коронавирус в Геленджике 14 декабря 2020

В Геленджике 4 человек заразились ковидом.

Коронавирус в Туапсе 14 декабря 2020

В Туапсинском районе за последние сутки выявлены 8 новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 14 декабря 2020

В Ейском районе за последние 24 часа не выявлены случаи заражения COVID-19.

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