Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 декабря 2020: врачи призвали жителей региона сидеть дома

Данные по коронавирусу на 14 декабря
Коронавирус нещадно косит жителей Краснодарского края. Заболевших уже несколько дней больше 180 в сутки. И что еще страшнее – количество умерших от COVID-19 тоже растет.
Например, 12 декабря в регионе скончалось 10 человек, 13 числа - 9.
А ведь еще в прошлом месяце умирало не так много. Всего же с начала пандемии в Краснодарском крае погибло больше 700 человек.
Чтобы предотвратить распространение инфекции, в регионе отменили все новогодние мероприятия. А на каникулах на площадях будут дежурить специальные патрули, чтобы никто не устроил вдруг праздник с массовыми гуляниям.
А кубанские медики тем временем запустили флешмоб, они выгружают в соцсетях фото с хэштэгом #неВстречайтеНовыйГодСнами. И призывают тем самым жителей Кубани сидеть дома в праздники.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре 14 декабря 2020
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Коронавирус в Анапе 14 декабря 2020
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В Сочи подтвердился диагноз у 13 человек.
Коронавирус в Геленджике 14 декабря 2020
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Коронавирус в Туапсе 14 декабря 2020
В Туапсинском районе за последние сутки выявлены 8 новых случаев заболевания коронавирусом.
Коронавирус в Ейске 14 декабря 2020
В Ейском районе за последние 24 часа не выявлены случаи заражения COVID-19.