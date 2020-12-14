Фото: «МРТ Эксперт» Сочи

Потребность в компьютерной томографии легких за последний год резко выросла. Это связано с эпидемией инфекции, поражающей легкие. Одним КТ нужна по медицинским показаниям, других мучает тревога. Но возможности медицинских учреждений ограничены. К тому же есть люди, которым противопоказана компьютерная томография. Как им помочь? В диагностических центрах ГК «Эксперт» проводят МРТ средостения со скрининговым исследованием легких. О новом методе рассказал главный врач «МРТ Эксперт» Сочи Артем Анатольевич Черемин.

Фото: «МРТ Эксперт» Сочи.

- Артем Анатольевич, как давно в вашей клинике начали применять МРТ средостения со скрининговым исследованием легких?

- Мы выполняем это исследование уже два месяца, с середины октября. Некоторые центры нашей сети начали еще раньше. Массово в России исследование получило «новую жизнь» в апреле-мае, на первом пике пандемии.

- Трудно ли было начинать? С какими проблемами столкнулись врачи?

- Введение новых программ и исследований – не редкость для нашей компании. Мы постоянно совершенствуемся, ищем что-то новое, отвечаем на запросы пациентов и актуализируем, проводим ревизию устаревших по современным меркам программ. Медицинская помощь – как раз та сфера, где нужно постоянно двигаться, чтобы просто стоять на месте, а если ты хочешь быть впереди, придется бежать.

Иногда как со стороны врачей, так и со стороны пациентов может возникнуть непонимание: зачем искать что-то новое, если есть хороший, проверенный метод – КТ. В науке и в медицинской практике такой консерватизм противопоказан. Когда только начиналась пандемия, считали что для диагностики подходит исключительно ПЦР, про компьютерную томографию речи не шло. Потом оказалось что ковидные пневмонии на КТ очень специфично выглядят, и парадигма сдвинулась в направлении томографии – теперь уже КТ является методом выбора. Думаю, со временем и с МРТ будет точно так же.

- Насколько хорошо видно состояние легких при МРТ?

- Для начала уточню: МРТ не противопоставляется КТ как метод диагностики – физика абсолютно разная. Но по данным крупных исследований, уже проведенных в России, выявляемость воспалений сопоставима. По большому счету ничего нового мы не открыли: исследование легких при помощи МРТ проводили и раньше, только для более специфичных случаев.

- Как долго длится процедура?

- От 15 до 20 минут в зависимости от частоты дыхания.

- Каковы особенности томографов для МРТ средостения со скрининговым исследованием легких?

- Исследования проводятся на стандартных программах, сделанных производителем томографа, полностью совместимых с особенностями аппарата. Добавляем к исследованию датчик дыхания и пульсоксиметр, чтобы синхронизировать движения сердца и грудной клетки со временем приема сигнала, чтобы избежать двигательных артефактов.

- Есть ли противопоказания?

-Стандартные противопоказания к любому МРТ-исследованию – наличие кардиостимуляторов, магнитных имплантов в теле. МРТ средостения со скрининговым исследованием легких можно проходить при температуре не выше 38 градусов и при отсутствии кашля: он влияет на качество изображения. Исследование проводят у пациентов как с положительным, так и с отрицательным результатом ПЦР. Лучше всего выполнять его на 8-й день от начала заболевания: к этому моменту изменения в легких уже заметны.

МРТ не дает лучевой нагрузки, поэтому к нам можно приходить на контроль в динамике после КТ.

Справка "КП"

Черемин Артем Анатольевич. Фото: «МРТ Эксперт» Сочи.

Черемин Артем Анатольевич

Окончил ПГМА им. академика Е.А. Вагнера по специальности «Лечебное дело» в 2013 году.

В 2014 году окончил СЗГМУ им. И.И. Мечникова по специальности «Рентгенология».

Главный врач «МРТ Эксперт» Сочи.

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