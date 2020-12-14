На Кубани покажут новогодние концерты онлайн

Актеры Молодежного театра Полина Шипулина и Евгений Парафилов сыграют рождественскую притчу «Дары волхвов». Фото: телеканал "Краснодар"

В предновогодние дни нам особенно не хватает встреч с музыкой, театром и друг другом! И поэтому КМТО «Премьера» решила восполнить этот пробел. И вместе с «Комсомолкой» и телеканалом «Краснодар» приглашают кубанцев на праздничные концерты. Встречи - каждую среду до конца года в прямом эфире!

Лучшие новогодние номера «Премьеры» из краснодарского Муниципального концертного зала!

16 декабря,19:00 в исполнении солистов Музыкального шоу-театра «Премьера» прозвучат «А снег идет...» Андрея Эшпая на стихи Евгения Евтушенко, «Потолок ледяной...» Эдуарда Ханка и Сергея Острового, «Звенит январская вьюга...» Александра Зацепина и Леонида Дербенева из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и не только.

23 декабря, 19:00 - премьера от главного режиссера Молодежного театра Даниила Безносова: рождественская притча «Дары волхвов» Генри’О. Ее сыграют актеры театра Полина Шипулина и Евгений Парафилов.

Смотрите прямые эфире в соцсетях КМТО «Премьера», телеканала «Краснодар» и в youtube-канале «Комсомольской правды»-Кубань.30 декабря, 19:00 Кубанский симфонический оркестр под управлением его главного дирижера заслуженного деятеля искусств Кубани Дениса Ивенского подарит новогоднюю программу. Нас ждут премьеры - Марш из балета «Кракатук» Эдуарда Артемьева и мелодия Джона Уильямса из саундтрека фильма «Один дома», а также музыка, которую угадают все слушатели с новогодних концертов оркестра.

БУДЬ В КУРСЕ

Где можно смотреть концерты

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