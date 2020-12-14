Бизнесмен из Краснодара отдал мошенникам 4 млн рублей за блатной номер на машину

Красивое сочетание букв и цифр так привлекло водителя, что он, не задумываясь, выложил деньги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тяга водителей к «блатным» сериям автомобильных номеров порождает предложение. Для демонстрации своей крутизны на дорогах многие готовы выложить десятки, если не сотни тысяч рублей. Некоторые готовы отдать за такой «понт» несколько миллионов рублей. В погоне за красивым номером автомобилисты попадаются на крючок мошенников.

С таким предприимчивым краснодарцем и познакомился Григорий Д. Через соцсети мужчина узнал о продаже «золотого» номера. Красивое сочетание букв и цифр так привлекло водителя, что он стал расспрашивать, сколько стоит удовольствие стать владельцем такого госзнака.

Аппетиты парня оказались немаленькими – он запросил ни много ни мало 4 миллиона рублей.

- Зачастую такие автомобильные номера продаются вместе с машиной-«донором». Номер перевешивают на свою ласточку, «донор» возвращается обратно продавцу, - рассказывает автомобильный эксперт Виктор Лучнев.

Но Геннадию, похоже, ничего толком и не обещали. Сам же мужчина собрал нужную сумму и даже передал ее продавцу. Когда же парень пропал, краснодарец почуял неладное.

- Изначально неустановленное лицо под предлогом продажи государственных регистрационных номеров путем наличного расчета завладел крупной суммой. Позднее удалось выяснить, что это 26-летний краснодарец, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Ранее к уголовной ответственности не привлекался, на профучете не состоит.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Пока парень находится под подпиской о невыезде. В случае, если вину его признают, то ему грозит тюремный срок минимум лет на 10.