Обсерваторы в Сочи: когда заработают и сколько там будут находиться туристы

В Сочи снова откроются обсерваторы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обсерваторы в Сочи снова заработают. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На новогодние праздники на курорте ждут около 400 тысяч туристов. И чтобы никто их них не разносил инфекцию, за состоянием здоровья каждого отдыхающего проследят. В каждом отеле, в аэропорту и на железнодорожных вокзалах отдыхающим будут измерять температуру. Тесты на коронавируса по прилету туристы сдавать не будут, но при симптомах ОРВИ и температуре их будут направлять в обсерваторы.

- Мы согласовали это с Роспотребнадзором, и просим туристов с признаками коронавируса, температурой не рисковать, не прилетать в Сочи. Потому что тогда вы приедете не на курорт, а в обсерватор, - заявил губернатор Кубани.

Пока что в Сочи будет работать один обсерватор. Его развернут на базе отеля в Имеретинской низменности перед Новым годом. Туда будут попадать туристы с температурой, и будут там ждать результатов теста на коронавирус.

Если анализ отрицательный – по предписанию Роспотребнадзора гостя «выписывают». А если же положительный и болезнь протекает в легкой форме – человек там лечится две недели. И выпустят только тогда, когда тест будет отрицательный. Если недуг плохо переносится, туриста отправляют в больницу.

Кстати, в Сочи уже работали обсерваторы. Их открывали весной, когда началась пандемия. Тогда за нахождение в них туристы не платили, содержание больного было на контроле у краевой администрации. Как в этот раз будет работать "спецприемник" - пока не ясно.