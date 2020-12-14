С кем сыграет Краснодар в плей-офф Лиги Европы 2020/2021: итоги жеребьевки 14 декабря 2020 Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Не успели «быки» отметить победу над столичным «Локомотивом» (5:0) в чемпионате России, как сегодня стало известно, с кем сыграет «Краснодар» в плей-офф Лиги Европы 2020/2021: итоги жеребьевки 14 декабря 2020.

На стадии 1/16 финала турнира российский клуб встретится с «Динамо Загреб». «Краснодар» пробился в плей-офф еврокубка после вылета из Лиги чемпионов. «Быки» стали третьими в квартете с английским «Челси», французским «Ренном» и испанской «Севильей». Они набрали пять очков в шести матчах.

Бывший защитник российской команды Виталий Калешин убежден, что «Динамо» – оптимальный соперник для краснодарцев.

– Конечно, это удачный жребий для «Краснодара», – говорит сайту «КП» – Кубань экс-игрок «быков» Виталий Калешин. – Судя по тем сериям, которые были, это лучший расклад из всех возможных. Я думаю, что «Краснодар»» – явный фаворит. Какая разница, как они играли на групповой стадии Лиги Европы? Я считаю, что «Краснодар» сильнее. Однозначно. Да, у «Динамо» раньше возобновится сезон. У команды будет небольшое преимущество, потому что в товарищеских матчах такого накала борьбы и сопротивления нет. Поэтому я думаю, что простой в два месяца скажется, но будет надеяться, что «Краснодар» победит.

«Динамо» выиграло группу К Лиги Европы. В шести матчах команда из Загреба одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Одним из соперников хорватского клуба на групповой стадии еврокубка был столичный ЦСКА. В первой игре в Москве команды сыграли вничью 0:0, а в Хорватии сильнее были хозяева – 3:1. Загребское «Динамо» является неизменным чемпионом Хорватии на протяжении трех последних лет.

Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков согласен с Виталием Калешиным. Он считает, что дружба между клубами РПЛ поможет «Краснодару» справиться с соперником.

– Многие игроки переболели (коронавирусом) в Краснодаре. Иммунные тела есть. Футболисты основной группы должны быть в распоряжении Мусаева весной, – говорит бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков сайту «КП» – Кубань. – Я думаю, что «Краснодар» имеет возможность лучше узнать «Динамо», чем соперник изучить «быков». Есть такое понятие, как общение и дружба между клубами. Я думаю, что ЦСКА все материалы по сопернику предоставит. Стилистически это удобный соперник для российского клуба: «Динамо» не будет закрываться. ЦСКА проиграл из-за невезения, усталости. «Краснодар» сейчас команда другого уровня и возможностей. Я думаю, что они должны выходить в следующий раунд.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля 2021 года.