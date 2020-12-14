«Быки» легко справятся с «Динамо Загреб»: экс-игрок «Краснодара» Виталий Калешин о жеребьевке Лиги Европы

Виталий Калешин стал легендой Краснодара Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Стал известен соперник «Краснодара» на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Российский клуб встретится с обидчиком столичного ЦСКА в еврокубке «Динамо Загреб». Бывший игрок «быков» Виталий Калешин убежден, что «черно-зеленые» легко справятся с хорватской командой.

– Конечно, это удачный жребий для «Краснодара», – говорит сайту «КП» – Кубань экс-игрок «быков» Виталий Калешин. – Судя по тем сериям, которые были, это лучший расклад из всех возможных. Я думаю, что «Краснодар»» – явный фаворит. Какая разница, как он играл на групповой стадии Лиги Европы? Я считаю, что «Краснодар» сильнее. Однозначно.

18 декабря чемпионат России станет на паузу. Возобновится он только в конце февраля 2021 года, после второго матча между «Краснодаром» и «Динамо Загреб» в плей-офф Лиги Европы. В Хорватии чемпионат продолжится в середине января. Однако Калешин убежден, что это несерьезное преимущество для соперника россиян

– Да, у «Динамо» раньше возобновится сезон, в конце января. У соперника будет небольшое преимущество, потому что в товарищеских матчах такого накала борьбы и сопротивления нет. Поэтому я думаю, что простой в два месяца не сильно скажется, будем надеяться, что «Краснодар» победит, – резюмирует экс-игрок «Краснодара».

Первая игра между «Краснодаром» и «Динамо» пройдет в России 18 февраля, ответная – 25 февраля в Хорватии.