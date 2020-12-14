Режим продлен: Какие ограничения будут действовать на Новый год 2021 в Краснодарском крае

Что запрещено, а что разрешено на Новый год 2021 в Краснодарском крае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за роста заболеваемости COVID-19 власти вводят новые правила. Встретить Новый год в ресторане в компании друзей во многих городах будет проблематично. В Москве, например, отменили новогодние гуляния на площади – никаких тебе фестивале и базаров. При этом людям не запрещено выходить в праздники на улицу. В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлили до 31 декабря включительно. Все ранее введенные запреты будут действовать, как и прежде, в том числе и главную ночь года.

Встречать 2021-й жители кубанской столицы и других районов края будут без традиционных праздничных концертов. Чтобы поднять жителям праздничное настроение, работники коммунальных служб украсят улицы, установят елки. Но хороводы вокруг них под запретом.

Кстати, на Главной городской площади в Краснодаре совсем скоро заработают аттракционы для детей. Правда, 31 декабря они будут закрыты. Выключат и городской экран, что находится на здании мэрии. Так, власти надеются избежать массового скопления людей непосредственно в новогодний вечер. Уже с 1 января дети и взрослые смогут покататься на каруселях.

По-прежнему ограничена работа ресторанов, баров, кафе, а также ночных клубов, караоке, боулингов ночью. Для посетителей открыты заведения лишь 00:00 до 06:00. Всех нарушителей режима будут штрафовать или временно закрывать. Сохраняется запрет на проведение новогодних банкетов и корпоративов с развлекательными программами. На курение кальянов также наложено табу.

При этом в регионе не будут закрывать рождественские ярмарки. Правда, количество продавцов и палаток на торговых точках ограничат.

Многие туристы готовятся встретить Новый год в Сочи. Там, ограничения действуют такие же, как и на всей территории края. Правда, чтобы никто из отдыхающих не разносил инфекцию, за состоянием здоровья каждого проследят. В отелях, в аэропорту и на железнодорожных вокзалах отпускникам будут измерять температуру. Тесты на коронавируса по прилету туристы сдавать не будут, но при симптомах ОРВИ и температуре их будут направлять в обсерваторы.

КАКИЕ ЕЩЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Отели и санатории: открыты

Галереи и музеи: открыты с ограничениями (только по предварительной записи)

Кафе и рестораны: открыты

Фудкорты в ТЦ: работают в режиме "на вынос"

Аттракционы в парках: открыты

Фитнес-центры и тренажерные залы: открыты

Библиотеки: открыты, но без читального зала

Храмы: открыты

Бассейны и спа-комплексы: открыты

Аквапарки: открыты

Дельфинарии: открыты, но разрешено заполнение не более 10% зрительских мест

Зоопарки, океанариумы: открыты

Экскурсии на свежем воздухе: разрешены

Сауны и бани: закрыты

Кинотеатры: закрыты

Концерты и другие массовые мероприятия: запрещены

Масочный режим: действует

Социальная дистанция: соблюдается

Режим самоизоляции: действует только для людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями (с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).