Бедный клуб и скандальный тренер: разбираем команду «Динамо Загреб» – соперника «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы Фото: пресс-служба ФК Динамо Загреб

«Краснодар» остается единственным российским клубом, который продолжает борьбу в еврокубках. 14 декабря стал известен соперник «быков» на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Им стало «Динамо Загреб». С этим клубом «быки» еще ни разу не встречались за всю свою историю.

Сама команда достаточно противоречивая. Пять лет назад в «Динамо Загреб» гремели скандалы, а нынешний главный тренер Зоран Мамич – даже получил тюремный срок. Сейчас эта история позади, а «Динамо» остается неизменным чемпионом Хорватии на протяжении трех последних лет. Мы собрали самые интересные факты о будущем сопернике «быков».

Один из самых бедных клубов плей-офф Лиги Европы

Суммарная стоимость состава «Динамо» всего 74,45 млн. евро. Это больше 6 млрд рублей и это очень мало по европейским меркам. Например, суммарный ценник игроков «Краснодара» составляет 116 млн. евро – в полтора раза больше. Самый дорогой игрок «Динамо» – 25-летний вратарь Доминик Ливакович, серебряный призер чемпионата мира в России 2018 года. За время групповой стадии Лиги Европы состав «Динамо» подорожал на 4,24 млн. евро.

Не установил вечный рекорд Лиги чемпионов и Лиги Европы

После пяти туров групповой стадии «Динамо Загреб» оставался единственным клубом Лиги Европы, который не пропустила ни одного мяча. В последней игре, которая прошла 10 декабря, хорваты принимали столичный ЦСКА. За четверть часа до конца матча Лимир Кастрати отправил третий гол в ворота «армейцев» – 3:0. Однако спустя две минуты игрок ЦСКА Кристиан Бистрович отыграл один и помешал «Динамо» установить вечный рекорд: ни одна команда не смогла пройти групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы без пропущенных мячей.

«Динамо» безупречно играет дома

«Динамо» потерпело только одно поражение в 15 домашних матчах в еврокубках – один из лучших показателей на континенте. Последний раз хорваты оступилась на своем поле в прошлом году. Тогда во встрече шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов они проиграли «Манчестер Сити» – 1:4. В этом сезоне у команды Зорана Мамича три победы и ничья в четырех домашних матчах в еврокубках.

Болельщики ненавидели главного тренера

В 2016 году Здравко, бывший исполнительный директор «Динамо», и Зоран Мамичи были осуждены на 6,5 лет и 4 года 11 месяцев за уклонение от уплаты налогов и незаконную выплату трансферных сборов – позже деньги возвращались на счета компании Mamic, имевшей отношение к братьям. Сейчас эта ситуация закрыта. По некоторым данным, братья вернули все деньги в казну клуба.

Однако болельщики историю не забыли. В 2019 году Зоран Мамич стал спортивным директором клуба, а летом 2020-го его возглавил. Болельщики специалиста не приняли: во время игры с «Хайдуком» на трибунах появился баннер: MCOIS («Mamicu cigane odlazi iz svetinje»), что в переводе означает «Мамичи, руки прочь от святыни».

Неважно играет с российскими клубами

«Динамо» всего три раза встречалось с российскими клубами. В сезоне-2007/2008 команда из Загреба уступила столичному «Спартаку» (0:1) на групповой стадии Кубка УЕФА (ныне – Лига Европы). Отличился Иван Саенко. Эта победа была единственной для российского клуба в еврокубке, но позволила опередить «Динамо», которое заняло последнее место в группе – пятое.

В 2020 году команда из Загреба дважды играла со столичным ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы. В Москве команды победителя не выявили, а в Загребе сильнее были хозяева – 3:1.