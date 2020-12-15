Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 декабря 2020: на домашнем обучении 11 тысяч школьников, в Сочи открывают обсерваторы

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Минувшие сутки подарили жителям и гостям Кубани много новой информации об эпидемиологической обстановке. «КП» рассказывает последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 15 декабря 2020 года.

Число заболевших продолжает расти, за минувшие сутки подтверждено 180 новых случаев заражения COVID-19. Лечение в крае продолжают 7263 человека. 10 человек скончались, общее количество жертв достигло 713.

- Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 432,7. Выздоровели 16579 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 112 пациентов, еще пятеро – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности, введенный в регионе до 31 декабря. Последний день года будет рабочим сокращенным днем.

В Сочи готовятся к наплыву туристов и призывают соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Отдыхающих с повышенной температурой и симптомами ОРВИ будут направлять в обсерваторы, где они сдадут тесты на коронавирус.

Из-за распространения инфекции на дистанционное обучение перевели более 11 тысяч школьников региона, закрыты школа №79 в Краснодаре, школа №25 в Усть-Лабинском районе, коррекционная школа станицы Калининской. Студенты вузов обучаются по смешанной системе.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 15 декабря 2020

В Краснодаре за минувшие 24 часа зарегистрирован 70 новых случаев заражения.

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В Сочи подтвердился диагноз у 15 человек.

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Коронавирус в Туапсе 15 декабря 2020

В Туапсинском районе за последние сутки выявлены 12 новых случаев заболевания коронавирусом.

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В Ейском районе за последние 24 часа выявлены 2 случая заражения COVID-19.