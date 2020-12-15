Мне нужны твои вещи - ботинки и мотоцикл: житель Сочи оставил приезжего без одежды

Эту легендарную фразу знают все, кто смотрел фильм «Терминатор».

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!» - фраза, ставшая легендарной после выхода фильма «Терминатор».

Воочию это услышал и житель Крыма от незнакомца во время нападения. К счастью, 41-летний мужчина был без байка. Но одежды своей лишился, потому и написал заявление в полицию.

- Я был около частного дома на улице Виноградной в Сочи. Там на меня накинулся неизвестный. Несколько раз ударил по голове и ребрам, - рассказывал в отделении полиции пострадавший мужчина.

Но на этом агрессор не остановился и похитил вещи своей жертвы. Его уловом стали джинсы, рубашка, свитер, кеды и куртка. Увы, опознать преступника правоохранители не смогли – камер наблюдения на улице не установлено.

Во время оперативно-розыскных мероприятий нашли 5 человек, которые могли совершить нападение. Но их причастность не подтвердилась – того самого похитителя крымчанин не признал. Однако вскоре правоохранители вышли на след 43-летнего жители станицы Северской.

Похититель может снова сесть за "Грабеж".

- Его задержали буквально по горячим следам с похищенным добром, которое отдали хозяину, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – В 2012 году мужчина был судим за «Грабеж».

Задержали его с трудом. Он был так пьян, что едва стоял на ногах. За нахождение в пьяном виде в общественном месте ему еще и выписали протокол. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Готовятся и материалы для возбуждения уголовного дела. Предварительно, правоохранители усматривают «Грабеж».

Свою одежду мужчине удалось вернуть.

Ранее сообщалось, что в Сочи продавец-стажер магазина по ошибке выбросил в мусор более 260 тысяч рублей. Его заподозрили в воровстве. Но появились доказательства невиновности парня.