С холода в жару: как полицейский из Заполярья уехал на юг и заманивает сюда сибиряков

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«В Краснодар с любовью!» - девиз сообщества переехавших в краевую столицу. Его организовал бывший житель Крайнего Севера, вышедший на льготную пенсию в 30 лет. Офицер МВД не только семью перевез, но и помогает землякам правильно начать жизнь на новом месте. На сайте, в соцсетях «понаехи» не просто делятся своим опытом адаптации – они встречаются, помогают друг другу, вместе отдыхают.

Гостем Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева в программе «Все свои» станет новый краснодарец из Норильска Денис Масленников.

Трансляцию эфира можно посмотреть тут.