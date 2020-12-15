«Надо было фотографироваться в кокошнике и с косой»: краснодарские модели ответили на обвинения в расизме после фотосессии

Краснодарские девушки хотели популярность, а получили шквал критики Фото: instagram.com/anastasia1102

Две краснодарские модели Анастасия Семёновых и Алена Мельникова сейчас вынуждены оправдываться за фотосессию для бренда спортивной одежды, который принадлежит певице Бейонсе. После того, как снимки девушек появились в аккаунте бренда, подписчики Бейонсе стали обвинять моделей в расизме из-за африканских косичек, кудрявых волос и автозагара. Якобы россиянки косят под темнокожих девушек, чтобы набрать подписчиков, а бренд Ivy Park только поддерживает их.

Одним из первых за краснодарок вступился депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Он заявил, что российские модели красивее самой Бейонсе.

После шквала комментариев представители бренда удалили фотографии девушек, но подписчики Бейонсе не успокоились. Теперь они перекинулись на личные аккаунты Алены и Анастасии. Сейчас им ежедневно прилетают угрозы со всего земного шара.

- Вообще-то, мы не наносили автозагар. Это еще с лета с Турции так классно держится! Оказывается, в «прогрессивной » Америке носить волосы как у афроамериканок, загорать, качать попу и танцевать хип-хоп – это жесткий расизм, – говорит Анастасия Семеновых.

- Темнокожие женщины, да и белокожие, повально начали строчить нам комментарии из разряда: «Эти белые русские оскорбляют наши права». Это получается, надо было фотографироваться в кокошнике и с длинной русской косой? – негодует Алена Мельникова.

Сейчас обе девушки живут в Краснодаре. Алена Мельникова занимается пошивом одежды: пижам, халатов, платьев и шляп. Также девушка создает именные подвески из стали. Анастасия Семёновых проводит почти все свободное время в спортивном зале. Во время карантина она даже расписывала программы тренировок для подписчиков.

А тем временем краснодарские красавицы продолжают отвечать в комментариях завистникам и активно выгружают у себя в соцстеях все новые и новые фотографии с той скандальной фотосессии, сопровождая снимки их подписями: «Никто не может запретить русскому человеку развевать русу косу по ветру»