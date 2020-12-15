В карман положили миллион рублей: на Кубани полицейских и их посредников подозревают в коррупции

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

На Кубани возбудили уголовное дело. Его фигурантами стали пять сотрудников отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД по Горячему Ключу. Значатся в списке и другие должностные лица, которые пока не называют, а также четырех местных жителя от 33 до 41 года. Как стало известно, их подозревают в получении взяток в крупном размере.

По данным следствия, в 2018 году полицейские захотели подзаработать. Решили получать взятки от водителей за увод их от административной ответственности. Для этого, как полагает следствие, создали преступную группу.

- В качестве посредников в организованную группу вовлекли знакомых в возрасте от 33 до 41 года, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Организаторы преступной группы координировали действия ее участников.

По разработанному плану, посредники, находясь на трассе, ведущей на Черноморское побережье вблизи села Хребтового втихую фиксировали нарушения правил дорожного движения водителей. В качестве доказательств делали фото и видео. А сотрудники полиции во время дежурства, получая от знакомых информацию, останавливали нужны машины.

Сотрудники ДПС, зная, что за данные нарушения предусмотрена административная ответственность, предлагали водителям за деньги решить вопрос. Автомобилисты соглашались и перечисляли деньги на банковскую карту 39-летнего посредника. А тот, в свою очередь, распределят гонорары между участниками.

- С мая 2018 года по сентябрь 2020 года подозреваемые получили от водителей свыше одного миллиона рублей, - добавляют в краевом Следкоме. - 14 декабря 2020 года следователи вместе с оперативными сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю в жилищах подозреваемых их родственников, а также иных должностных лиц провели 17 обысков.

Сейчас следователь проводит необходимые следственные действия с подозреваемыми. О том, причастны ли правоохранители к другим преступлениям, сейчас выясняется.

КОММЕНТАРИЙ МВД

- Сотрудниками собственной безопасности регионального главка пресечен факт противоправного деяния, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Окончено проведение проверки в отношении пятерых инспекторов ОВ ДПС ГИБДД Отдела МВД по Горячему Ключу.

После разбирательств сотрудники полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей

- В случае установления вины сотрудников, они будут уволены из ОВД по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке, - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

А их руководителям грозит строгая дисциплинарная ответственность.