Где легко попасть в ДТП: Названы самые опасные места на дорогах Краснодара

В Краснодаре немало мест, где регулярно случаются ДТП Фото: krd.ru

Краснодар один из самых автомобильных городов страны. По данным аналитиков на тысячу жителей кубанской столицы приходится 309 машин. Впрочем, и без цифр давно понятно, что личным транспортом город перегружен – пробки нередки на некоторых улицах даже в выходные. С завидной регулярностью на дорогах Краснодара происходят и аварии. Большинство ДТП совпадение водительских ошибок и случайностей, однако, статистика говорит, что в происшествиях есть и закономерности.

В ГИБДД подвели итоги 11 месяцев и назвали самые аварийные участки на улицах Краснодара. При проезде этих мест стоит быть особенно внимательным.

Карта самых опасных мест на дорогах Краснодара Графика: Александр КОНОПЛЕВ

В старом центре города нашлось сразу пять точек «притяжения» ДТП. Одна из самых крупных – пересечение улиц Буденного и Октябрьской (1). Здесь произошло четыре аварии с начала года, одна из них – наезд на пешехода. В трех из четырех случаев причиной происшествий стало нарушение требований дорожных знаков.

Сложный нерегулируемый перекресток улиц Калинина и Фрунзе (2) с пересечением трамвайных путей тоже «собрал» четыре ДТП в 2020 году. Основная причина аварий – нарушение требований дорожных знаков.

Всего в двух кварталах есть еще один сложный перекресток улиц Фрунзе и Длинной (3). Здесь инспекторы отмечали плохую видимость разметки и знаков.

Нерегулируемый перекресток Октябрьской и Комсомольской (4) тоже «сияет» красной точкой на карте центра города. Ограниченная видимость при выезде и опрометчивость водителей регулярно приводит к авариям. В четырех случаях инспекторы указали, что в нужном месте не установлен дорожный знак.

Еще одно аварийное место – пересечение улиц Рашпилевской и Советской (5). Там тоже водители не всегда разбираются с приоритетом проезда. Здесь в этом году произошло три аварии, в которых пострадали шесть человек.

В Западном округе перекресток улиц Рылеева и Севастопольской (6) попал число самых аварийных. На нем тоже нет светофора, зато есть три ДТП в статистике 2020 года.

На перекрестке Северной и Каляева (7) водители часто забывают, что приоритетом в данном случае пользуется дорога, по которой идут трамвайные пути. Наличие светофора здесь не уберегло автомобилистов от трех аварий, в которых было ранено пять человек. Две из трех произошли около часа ночи.

Светофор есть и на перекрестке улиц Герцена и Красных Партизан (8). Здесь произошли три аварии, они связаны с нарушением требований сигналов светофора, несоблюдении очередности проезда и непредоставлением приоритета автомобилю экстренных служб. В двух случаях виновники аварий были пьяны.

В число самых аварийных попала и улица Дзержинского (9). Самые опасные ее места – перекрестки с улицами Нахимова и Грибоедова, здесь стоит быть особенно внимательным за рулем. Несмотря на светофоры, водители пренебрегают соблюдением дистанции и нарушают правила очередности проезда. Как итог – шесть аварий с начала года.

На Западном обходе самым местом концентрации ДТП оказался пересечение с улицей Народной (10). С начала года здесь случились четыре аварии, в которых были ранены шесть человек. Они связаны с нарушением правил очередности проезда, правил перестроения, несоблюдением дистанции и проездом на красный свет.

В восточной части города ДТП «притягивает» район Северных мостов. На пересечении Ялтинской-Северной (11) произошло четыре аварии, две из которых из-за нарушений правил перестроения. Поток машин там обычно плотный, а потому в этой статистике ничего удивительного нет.

Еще одно аварийное место – перекресток улиц Волжской и Уральской (12). Светофор здесь есть, но в трех из трех случаях аварий водители игнорировали его сигналы. В результате пять человек получили травмы.

На улице Селезнева аварийным стал участок в районе дома номер 197 (13), где расположены две заправки. Водители в трех из пяти случаях ДТП очень спешили, выезжая с территории АЗС.

БЕРЕГИСЬ, ПЕШЕХОД

На карте аварий Краснодара есть три точки, в которых стоит быть особенно внимательными не только водителям, но и пешеходам.

На улице Московской самым небезопасным оказался пешеходный переход к остановке «улица Ангарская» (14), здесь только в 2020 году трижды сбивали людей.

Еще троих пешеходов сбили на «зебре» на улице Восточно-Кругликовской в районе дома 47/2 (15). Всего же в пяти авариях в этом районе пострадали три человека.

Не менее опасно переходить улицу Тихорецкую в районе переулка Веселого (16) под Северным мостом. Здесь тоже трижды сбивали пешеходов с начала года.

БДИ ЗА ГОРОДОМ

На выездах из Краснодара тоже хватает аварийных мест. Водители либо спешат покинуть город, либо очень торопятся попасть домой, что нередко теряют бдительность и попадают в аварии на сложных участках.

В число таких попал 14-й километр Ростовского шоссе (17). С начала года здесь произошло пять ДТП, в которых погибли четыре человека, еще девять получили травмы. В трех случаях причиной происшествий стал выезд на встречную полосу.

Шесть ДТП и один человек погиб – таков «черный» участок трассы Краснодар – Кропоткин в районе хутора Ленина. Особенно стоит обратить внимание на дорогу, проезжая пересечение с улице Обрезной (18), на него пришлись четыре аварии.

С южных подъездов к Краснодару стоит быть внимательными на отрезке Тургеневского шоссе от Меги к Тургеневскому мосту (19). С начала года тут произошло четыре аварии с одним погибшим и шестью ранеными. Среди нарушений – разворот в неположенном месте, несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.