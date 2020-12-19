Банк «Центр-инвест» предлагает доступную ипотеку

Фото: пресс-служба банка "Центр-Инвест"

Сегодня ипотека является самым доступным способом обзавестись собственным жильем. Специалисты год от года фиксируют рост числа сделок. Краснодарский край является, можно сказать, одним из флагманских регионов по строительству жилья и объемам ипотечного кредитования. Ведь в регион переезжают тысячи людей со всей страны ежегодно.

О том, сколько сейчас людей покупают квартиры за наличку, почему выгодней приобрести недвижимость сейчас, нежели копить на нее несколько лет, и какие дополнительные бонусы для будущих новоселов есть в запасе у Краснодарского края, рассказала управляющий коммерческим банком «Центр-инвест» (ПАО) в Краснодарском крае Диана Липинская.

- Насколько много сейчас куплено квартир именно в ипотеку?

- Если пять лет назад доля объектов недвижимости, купленных с помощью банков, составляла половину, то сегодня 8 из 10 квартир покупают именно в ипотеку.

- С чем вы это связываете?

- Много лет государство, в том числе через банки, популяризировало ипотеку, как способ получения своего жилья. Это мировой тренд. Сейчас никто не копит, зная, что есть возможность обратиться в банк и взять необходимую сумму. Востребованность кредитов – это вопрос доступности. Если пять лет назад ставка по ипотечному кредиту была 12%-14%, то сейчас средняя по рынку 8-9%.

Например, в нашем банке нет никаких обязательных программ страхования и дополнительных услуг, что делает ипотеку более доступной.

Люди стали больше доверять банкам, сейчас мы видим четко сформированный пласт людей от 20 до 35 лет, для которых брать кредитование, в том числе на дорогостоящие покупки – это норма.

- Как, по-вашему, будет развиваться рынок недвижимости?

- Банк «Центр-Инвест» сотрудничает со всеми застройщиками и агентствами недвижимости Краснодарского края. И девелоперы, и мы сходимся во мнении, что строительство будет только развиваться. Этому способствует и миграция россиян в наш регион, как наиболее комфортный и благоприятный для жизни.

- Сколько сейчас недвижимости покупают не жители Краснодарского края?

- На побережье Черного моря 7 приобретаемых объектов из 10 куплены жителями Сибири, Дальнего востока и других регионов страны. Кто-то покупает недвижимость на перспективу, для жизни на пенсии, кто-то переезжает в Краснодарский край, как активно развивающийся регион страны.

- Зачем было так «прокачивать» стройку в Краснодарском крае?

- Власти Краснодарского края уже не один год работают над популяризацией бренда региона в России. Как следствие, мы видим мощный толчок в развитии потребительской сферы, привлечении квалифицированных кадров, развитии экономики региона. Краснодарский край за пять лет в два раза увеличил свой валовый внутренний продукт. Развивается малый и средний бизнес. Банк «Центр-инвест» активно принимает участие в поддержке всех краевых и федеральных программ развития МСБ, а также предлагает свои программы, для разных видов деятельности, например такие, как «Женский бизнес», «Социальное предпринимательство» и другие.

- Вы сказали, что покупок недвижимости в ипотеку стало намного больше. Порядка 80% от общего числа. Сколько люди берут в долг у банка и что покупают?

- Сейчас покупатели склоняются к новостройкам и недвижимости в сельской местности, данная причина понятна, очень выгодны ставки на приобретение, это государственная поддержка под ставку 6% и 2,75% соответственно.

Средний срок оформления ипотечного кредита, как правило, равен максимальному сроку по условиям банка, в бане «Центр-Инвест» это 20 лет, но средняя продолжительность обслуживания ипотечного кредита составляет 8-9 лет. Первоначальный взнос практически на минимальном уровне 10-20%.

- Почему люди берут на 15 или 20 лет кредит, а справляются с ним за 8? Начинают на двух работах работать?

- Нет, люди итак прекрасно выплачивают без дополнительных усилий. Просто сейчас можно создать себе более комфортные условия в виде низкого ежемесячного платежа. Это, своего рода, подстраховка.

- Сейчас люди активно пользуются ипотекой с господдержкой. Как это повлияло на рынок?

- Покупатели стали склоняться больше к новостройкам, нежели чем к вторичному жилью. Сейчас действуют программы льготного ипотечного кредитования с государственной поддержкой по очень выгодным процентным ставкам 4,5%, 6%. Благодаря данным программам, зафиксирован безусловный рост ипотек в этом сегменте. Но этот рынок намного меньше, чем вторичный, и стоимость жилья в новостройке неуклонно растет.

Мы в банке предлагаем оптимальные условия по ипотечному кредитованию в рамках собственных программ без обязательного страхования и каких-либо дополнительных платных услуг.

- В Краснодарском крае появилась программа «Накопительная ипотека». Что это такое?

- Банк «Центр-инвест» является участником программы «Накопительная ипотека» Администрации Краснодарского края. С ее помощью можно увеличить на 30% накопления на первоначальный взнос по ипотеке.

- Как это работает? - Банк открывает участникам программы специальный вклад «Ипотечный», на который клиент ежемесячно вносит платежи от 3000 до 10 000 рублей для накопления первоначального взноса для будущей ипотеки, и специальный счет, на который поступает выплата из краевого бюджета. Размер бюджетной поддержки составляет 30% от суммы ежемесячного взноса во вклад. Максимальный срок вклада — четыре с половиной года, что позволяет получить до 162.000 рублей. При этом банк «Центр-инвест» также начисляет проценты на вклад каждые 6 месяцев.

- А дальше?

- По окончании срока накопления участник программы подает заявку на ипотечный кредит, используя в качестве первоначального взноса накопленные средства.

- Выходит, что сейчас в Краснодарском крае можно воспользоваться преимуществами ипотеки с господдержкой и накопительной программой?

- Да, все верно.

- Насколько сложно получить ипотеку?

- Процесс оформления ипотеки в банке «Центр-инвест» максимально прост и комфортен. Заявка подается в онлайн формате, в данном случае действуют дополнительные скидки по кредитам. Документы подаются в электронном виде. Также действуют скидки при кредитовании на лечение, обучение, улучшение энергоэффективных условий жилья. Таким образом после одобрения, клиент получает уведомление и посещает банк только в день подписания кредитного договора. Наш банк старается минимизировать расходы на оформление ипотеки. Мы не принуждаем страховать жизнь, затраты по оценке недвижимости берем на себя, также мы не берем денег за составление договора купли-продажи.